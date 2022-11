Frechen – Die Stadt Pulheim hat mit 542 Teilnehmern und 94.836 Kilometern bereits Bilanz gezogen, und auch in Bergheim wurde das Logbuch über das Stadtradeln 2021 nach 117.875 Kilometern, die von 627 Menschen erbracht wurden, schon zugeklappt.



Bei dem bundesweiten Wettbewerb, bei dem es darum geht, dass in Kommunen innerhalb von drei Wochen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, will nun auch die Stadt Frechen dabei sein.

Stadtradeln: So werden die gefahrenen Kilometer gemessen

Im Ausschuss für Verkehr, Klima und Umwelt wurde mitgeteilt, dass dieser Wettbewerb als eine ideale Ergänzung zur Europäischen Mobilitätswoche angesehen wird. Daher sei beabsichtigt, die Aktion in Frechen in der Zeit vom 1. bis zum 21. September stattfinden zu lassen.

Die Verwaltung hofft auf eine rege Beteiligung von einzelnen Teilnehmern sowie von Teams aus Politik, Verwaltung, Vereinen und Unternehmen. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs gewesen ist. Jeder Kilometer zählt.

Die geradelten Kilometer können mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer, der Stadtradeln-App oder einem Routenplaner ermittelt und geschätzt und dann über die App oder online in die entsprechenden Formulare eingetragen werden.



Frechen: Auch Politiker sollen mitmachen

Wie es in der Verwaltungsvorlage heißt, richtet sich das Angebot des Stadtradelns „auch an die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker“, um auf die Bedürfnisse der Radfahrer aufmerksam zu werden. Denn sie entschieden, wenn es um die Radinfrastruktur und damit um Klimaschutz gehe.

Angebunden an das Stadtradeln wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen der Wettbewerb „Schulradeln“ angeboten. Dabei sammeln die Schülerinnen und Schüler ihre gefahrenen Kilometer individuell oder als Klassenverband für das Schulteam. Mitmachen können auch Lehrer und Lehrerinnen sowie Eltern.