Hürth – Die Polizei hat am Donnerstag einen 49 Jahre alten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Alkoholtest ergab, dass der Mann 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte.

Zeugen informierten die Polizei

Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann gegen 18 Uhr mit einer Sattelzugmaschine auf das Firmengelände eines Speditionsunternehmens an der Grubenstraße in Hürth-Knapsack gefahren. Für 22.30 Uhr war das Entladen des Transporters an der Warenannahme vereinbart. Beim Heranfahren an die Rampe ist Zeugen die unsichere Fahrweise des 49-jährigen aufgefallen. Als diese ihn darauf ansprachen haben die Zeugen starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahrgenommen und daraufhin die Polizei alarmiert.

Der Alkoholtest der Beamten zeigte das Ergebnis von 2,5 Promille an. Der Fahrer machte keine Angaben zu der Sache. Eine leere Obstbrandflasche und eine zum Teil geleerte Rumflasche konnten in der Fahrerkabine sichergestellt werden. Dem 49-jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (red)