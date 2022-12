Balancieranlage gesperrt Kletternetz im Hürther Burgpark war zu klein

Hürth-Hermülheim – Ein Baustellenzaun steht rings um die neue Kletter- und Balancieranlage am Gielsdorfweg im Burgpark Hermülheim. Erst im Dezember war das große, knapp 50.000 Euro teure Spiel- und Sportgerät freigegeben worden – allerdings war es noch nicht ganz fertig, wie die Verwaltung jetzt erklärt.



So haben die Stadtwerke nach Auskunft von Sprecher Willi Pütz bereits beim Abnahmetermin Mängel reklamiert. Das Kletternetz sei kleiner als bestellt geliefert worden. Zwar habe die Kletteranlage dennoch in Betrieb gehen können, so Pütz. Ein neues, zusätzliches Netz habe der Hersteller aber erst anfertigen müssen.



Für den Einbau musste das Gerüst um einen weiteren Pfosten erweitert werden. Dafür war ein Betonfundament erforderlich, das vier Wochen lang aushärten muss. Die Stadtwerke haben das Gerät inzwischen mängelfrei abgenommen, bis der Beton im Fundament fest ist, dauert es aber noch zehn Tage. In der Woche nach dem 21. März soll der Kletterparcours wieder freigegeben werden. Zuvor werden noch die Hackschnitzel ausgetauscht.