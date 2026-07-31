Die Polizei hat am Donnerstagabend (30. Juli) einen 29-jährigen Autofahrer in Hürth gestoppt. Der Mann steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Polizist in Freizeit nimmt Verfolgung auf

Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, hatte den Audi-Fahrer gegen 21.40 Uhr auf der Luxemburger Straße beobachtet. Nach Angaben der Polizei soll der Mann mehrere rote Ampeln missachtet haben und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein.

Der Beamte verfolgte den Audi bis zur Industriestraße, wo der Fahrer anhielt. Die hinzugerufenen Uniformierten kontrollierten den 29-Jährigen.

Drogenvortest reagiert positiv auf Cannabis

Während der Kontrolle habe der Mann nervös und zittrig gewirkt und stark geschwitzt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zudem konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen.

Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf der Polizeiwache entnahm. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (red)