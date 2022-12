Hürth-Hermülheim – Bei einem schweren Verkehrsunfall hat am Dienstagmittag in Hermülheim ein Lkw-Fahrer einen Jungen übersehen und den Schüler mit dem Fahrzeug überrollt. Der Schüler starb an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 15-Jährige gegen 14 Uhr mit dem Fahrrad an der Kreuzung Frechener Straße/Sudetenstraße die Fahrbahn der Sudetenstraße überqueren. An der Kreuzung gibt es eine Ampel. Der Lastwagen, der aus Richtung Knapsack kam, bog rechts in die Sudetenstraße ein. Warum der Lkw-Fahrer den Jugendlichen mit dem Fahrrad nicht gesehen hat, sei noch unklar, schreibt die Polizei in einer ersten Erklärung.

Die Polizei sperrte die Kreuzung weiträumig ab. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar den Zusammenstoß nicht sofort bemerkt und war noch einige Meter weitergefahren, bis er das tonnenschwere Gefährt anhielt. Die Kreuzung ist für den Verkehr bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr um. Ein speziell ausgebildetes Unfallaufnahme-Team der Polizei in Köln soll Spuren sichern und den genauen Unfallhergang rekonstruieren.