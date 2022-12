Hürth-Fischenich – Ein großer Schlag gegen die regionale Drogenszene ist der Polizei offenbar am Montag gelungen.



Nach einem anonymen Hinweis aus der Bevölkerung, so die ersten Informationen der Polizei, fuhren die Beamten zu einer Halle nach Fischenich. An der Anschrift befindet sich die vielen Hürthern bekannte ehemalige Gaststätte Hülsenbusch. Was sie dort entdeckten, ließ auch die erfahrenen Polizeibeamten kurz staunen.



Gaststätte Hülsenbusch: Beamte finden 2500 Cannabispflanzen

Im großen Saal, wo über Generationen gefeiert und getanzt wurde, sowie in drei weiteren kleineren Sälen entdeckten die Polizisten mehr als 2500 Cannabispflanzen. Die Sanitärräume wurden nach Aussage der Polizei als Aufzuchtstationen für die kleinen Pflanzen genutzt.



In den Räumen fanden die Beamten eine professionell mit Licht-, Heizungs- und Belüftungsanlage aufgebaute Plantage vor. Etwa vier Wochen seien die Pflanzen in den Sälen alt, schätzt die Polizei. Den Straßenverkaufswert der Ernte beziffert die Polizei auf etwa 1,2 Millionen Euro. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte Kriminalhauptkommissarin Katja Hartmann. Ob noch mehr Menschen an der Plantage beteiligt waren, sei derzeit unklar.

Weitere Einzelheiten konnte die Polizei am Montag noch nicht mitteilen. Die Ermittlungen seien gerade erst angelaufen und man stehe in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, hieß es weiter.