Autos kollidieren an Kreuzung Drei Verletzte und 20.000 Euro Schaden bei Unfall Kerpen

Kerpen-Horrem – In der Nacht zum Sonntag ist es gegen 22:10 Uhr in Kerpen-Horrem an der Kreuzung von Hauptstraße und Rathausstraße zu einem Unfall gekommen bei dem drei Personen verletzt worden sind. Wie die Polizei informiert waren ein 34-jähriger und seine 38-jährige Beifahrerin auf der Hauptstraße in Richtung Quadrath unterwegs. An der Kreuzung, die mit einer Ampel geregelt wird, wollte der Autofahrer links auf die Rathausstraße Richtung Sindorf abbiegen.



Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 22-jährigen Bergheimers, der auf der Hauptstraße unterwegs war. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Vorsorglich wurden der 34-Jährige Fahrer uns deine Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht.



Laut Polizei gaben beide Autofahrer an, dass die Ampel für sie grün gewesen sei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro an den beiden PKW. Die Autos wurden abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr kurzfristig gesperrt. (red/lsc)