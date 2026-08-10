In der Nähe des Autobahnkreuzes Kerpen war am Morgen ein Teilstück der A4 in Richtung Köln gesperrt worden. Grund war ein Böschungsbrand.
Fahrtrichtung KölnA4 bei Kerpen nach Böschungsbrand wieder befahrbar
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Die Autobahn 4 ist am Montagmorgen (10. August) in der Nähe des Autobahnkreuzes Kerpen in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden.
Die Feuerwehr sei gegen 6.40 Uhr wegen eines Böschungsbrandes alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Böschungsbrand zügig unter Kontrolle bekommen, der Verkehr rolle wieder, berichtete die Polizei. (dpa)