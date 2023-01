Fehlende Feuertreppe Frust bei den Eltern der Kerpener Rathausschule

Kerpen-Horrem – Die Elternschaft der Horremer Rathausschule beklagt in einem Schreiben an Politik und Verwaltung die noch fehlende Feuertreppe am Schulgebäude und die daraus resultierende Situation für die Offene Ganztagsbetreuung. Da die Treppe und somit auch der Fluchtweg fehle, könne in der zweiten Etage keine Offene Ganztagsbetreuung (OGS) angeboten werden, erklärt Schulpflegschaftsvorsitzende Miriam Westenhoff. Stattdessen müsse die OGS-Betreuung im Keller stattfinden.

Und das sei eine erhebliche Belastung, heißt es in dem Schreiben. Aufgrund der beengten Verhältnisse hätten Eltern ihre Kinder bereits von der OGS abgemeldet. Westenhoff sagt, es fehle die Planungssicherheit für das kommende Schuljahr. Klarheit über eine vertretbare Betreuungssituation sei aber sehr wichtig, etwa für berufliche Entscheidungen der Eltern. Außerdem hätten die Eltern von Verzögerungen nur auf Nachfrage erfahren.



Kerpen: Treppe nicht zum Schuljahresstart fertig



Die Elternschaft kritisiert, dass es offenbar nicht gelungen sei, für das kommende Schuljahr „die OGS so weit zu ertüchtigen, dass wenigstens hier ein Entlastungseffekt eintritt“. Aktuell heißt es, dass die Treppe am 1. Oktober, also nach Beginn des neuen Schuljahres, fertig wird.



Stadtsprecher Erhard Nimtz erklärt auf Anfrage, dass das aktuelle Ausschreibungsverfahren noch bis Ende des Monats laufe. Danach müssten die Angebote geprüft, der Auftrag entsprechend vergeben und letztlich noch ausgeführt werden. Ob die Treppe dann tatsächlich am 1. Oktober da ist, sei schwer vorauszusagen. „Aber wir können das nicht beschleunigen“, versichert er.