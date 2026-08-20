Der Fliegerhorst Nörvenich unterstützt laut eigenen Angaben bei der Brandbekämpfung im Hohen Venn. Derzeit seien mehrere Hubschrauber zur Brandbekämpfung im Einsatz, heißt es aus der Pressestelle des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“.

Nörvenich: Fliegerhorst bleibt abends geöffnet

Zur Unterstützung der eingesetzten Kräfte bleibe der Fliegerhorst unter der Woche bis in die Abendstunden geöffnet. Auch für das kommende Wochenende, 21. bis 23. August, sei ein durchgehender Betrieb vorgesehen.

Nach aktuellem Stand sollen die Hubschrauber bis einschließlich 24. August im unterstützenden Einsatz bleiben. Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ sichern laut Pressestelle den Betrieb des Flugplatzes und unterstützen die eingesetzten Hubschrauber mit Betriebsstoffen sowie bei Bedarf technisch. Damit leiste das Geschwader weiterhin einen Beitrag zur „Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der bei der Brandbekämpfung eingesetzten Luftfahrzeuge“. (enp)