Die SPD ruft ihre Mitglieder im Rhein-Erft-Kreis dazu auf, sich an einer Demonstration und Kundgebung am Sonntag (6. September) in Kerpen-Horrem zu beteiligen. Anlass ist eine AfD-Veranstaltung am Nachmittag auf dem Friedrich-Ebert-Platz, mit der die in Teilen gesichert rechtsextreme Partei einen potenziellen Erfolg ihrer Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt feiern will.

In einem Schreiben an die mehr als 2000 Mitglieder, das dieser Redaktion vorliegt, heißt es: „Seid dabei und zeigt Haltung!“ Die SPD-Kreispartei will damit die Initiatoren des Kerpener „Bündnisses für Demokratie und Vielfalt“ in ihrem Vorhaben unterstützen, der AfD speziell an diesem Tag etwas entgegenzusetzen. In dem Bündnis würden sich neben Vereinen und Netzwerken auch die SPD, die Jusos, die Grünen und die Linken engagieren. Der Demozug zieht am Sonntag um 17 Uhr vom Bahnhof Horrem zum Friedrich-Ebert-Platz, dem Ort der AfD-Veranstaltung.

Möglicher AfD-Erfolg dürfe nicht als Ereignis unter vielen daherkommen

Das Kerpener Bündnis spricht sich mit aller Deutlichkeit gegen „rechte Siegesfeiern in unserem Ortskern“ aus. Ein möglicher AfD-Erfolg dürfe nicht einfach als politisches Ereignis unter vielen daherkommen – „und schon gar nicht ohne Widerspruch mitten in unserem Ortskern zelebriert werden“.

AfD-Politiker Jeremy Jason hatte auf Facebook mitgeteilt, er und seine Mitstreiter freuten sich bereits auf die nach dieser Wahl beginnende Periode: eine möglicherweise von der AfD geführte Zukunft Deutschlands. Denn er habe gehört, dass seine Partei bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis einfahre. In aktuellen Umfragen liegt sie bei rund 40 Prozent vor der CDU mit rund 23 Prozent.