Kerpen – Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises ist auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer, der am Montagmorgen in Kerpen einen Streifenwagen beschädigt hat.

Zwei Beamte waren in der Nacht zu Montag gegen 3.10 Uhr am Europaring in Kerpen unterwegs, als sie auf einen Skoda Octavia mit polnischem Kennzeichen aufmerksam wurden. Der Wagen war in die Sackgasse an der Straße „Am Gewerbehof“ abgebogen. Als die Polizisten ebenfalls in die Straße abbogen und ihr Blaulicht einschalteten, um den Fahrer des Wagens auf die Kontrolle aufmerksam zu machen, wendete der Skoda-Fahrer und fuhr an den Beamten in unbekannte Richtung davon.

Kerpen: Beamte finden verlassenen Skoda Octativa nahe der Unfallstelle

Weil der Unbekannte bei der Flucht den Streifenwagen linksseitig berührte, konnten die Beamten jedoch nicht die Verfolgung aufnehmen. Der Einsatzwagen wurde durch den Zusammenstoß an der Achse beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste später abgeschleppt werden.



Der Streifenwagen der Polizei wurde an der Achse beschädigt. Copyright: Polizei Rhein-Erft

Unterdessen hatten die Polizistin und der Polizist ihre Kollegen alarmiert, die den Fluchtwagen - einen dunklen Skoda Octavia mit polnischem Kennzeichen - etwa 500 Meter vom Fluchtort entfernt in einem Wendehammer an der Siemensstraße fanden. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Die Polizei fertigte eine Anzeige und hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Dazu suchen die Beamten nach Zeugen und fragen: Wer hat zur tatrelevanten Zeit einen Mann gesehen, der von der Siemensstraße weiter flüchtete? Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233/520 oder auch per E-Mail an poststelle.rhein-rhein-erft@polizei.nrw.de entgegen. (ve)