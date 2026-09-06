Rund 500 Teilnehmer der vom Kerpener „Bündnis für Demokratie und Vielfalt“ organisierten Kundgebung gegen die AfD-Veranstaltung in Horrem machten sich laut Polizei am Sonntag, 6. September, gegen 17.30 Uhr auf den Weg vom Bahnhof Horrem zum Friedrich-Ebert-Platz.

Der Protest richtete sich gegen die dortige AfD-Veranstaltung, mit der die in Teilen gesichert rechtsextreme Partei einen potenziellen Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt feiern wollte.

Mit Transparenten machten die Demonstranten auf ihre Anliegen aufmerksam. Copyright: Oliver Tripp

Auch die Kreis-SPD hatte ihre mehr als 2000 Mitglieder unter dem Motto „Seid dabei und zeigt Haltung“ dazu aufgerufen, die Initiatoren des Protests zu unterstützen, an der Aktion teilzunehmen und der AfD speziell an diesem Tag etwas entgegenzusetzen. In dem Bündnis engagieren sich neben Vereinen und Netzwerken auch Teile der Politik.

Auf dem Platz skandierten die Demonstrations-Teilnehmer, darunter auch die Gruppen „Omas gegen Rechts“ und „FC-Fans gegen Rechts“, Sprüche wie „Ganz Horrem hasst die AfD“ und sorgten mit Trillerpfeifen für lautstarken Protest.

Gegenüber standen rund 50 Unterstützer der AfD, darunter auch der Kreisvorsitzende Jeremy Jason.