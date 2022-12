Das Capitol-Theater in Kerpen stellt bald den täglichen Betrieb ein.

Kerpen – Schreckensnachricht für alle Film- und Kinoliebhaber aus Kerpen und der näheren Umgebung. Das Capitol-Theater an der Kölner Straße stellt bereits ab kommenden Donnerstag (9. Dezember) den täglichen Spielbetrieb ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Facebook, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Facebook angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Grund dafür seien vor allem „die neue Coronaschutzverordnung, die erheblich steigenden Betriebskosten, die Absagen aktueller Filmstarts und die massiv einbrechenden Besucherzahlen seit November“, teilte das Capitol auf ihrer Facebook-Seite mit.

Der Betrieb als tägliches Kino sei einfach „nicht mehr wirtschaftlich“. Bereits zuletzt hatte das Capitol die Eintrittspreise leicht erhöht, auch als Reaktion auf die erheblichen Mehrkosten. Weil ab Januar 2022 auch die Löhne für Minijobber stark ansteigen werden, werden die Rahmenbedingungen für das Kino weiter erschwert.

Capitol-Theater kritisiert Parkplatzsituation in Kerpen

Auch die Parkplatzsituation rund um das Capitol, sei ein Aspekt und das Capitol gibt an: „Weiter ist es für uns seit fast zwei Jahren nicht mehr wirtschaftlich, in der Woche Kinderfilme zu zeigen, da es nachmittags im Bereich der Kölner Straße einfach keine freien Parkplätze mehr gibt. Kinder- und Familienfilme bilden jedoch seit 15 Jahren mit fast 50% unser Hauptpublikum, so dass uns dieser Punkt besonders schmerzt.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Bergheimer Innenstadt Anzeige Grüne sprechen sich gegen Rewe-Pläne und für ein Kino aus von Niklas Pinner

Kommentar Anzeige Die Kinos im Rhein-Erft-Kreis brauchen dringend Unterstützung vom Publikum

„Bye-Bye Donald“ Anzeige Frechener Linden-Theater sorgt mit Leuchtreklame für Aufsehen

„Von feiern kann keine Rede sein“ Anzeige Hürther Berli-Theater feiert trauriges Jubiläum

Das Capitol-Theater wird es jedoch weiterhin als Event- und Veranstaltungsbühne geben: „Wir werden 1 x im Monat das „Filmcafé“ mit einem guten Arthaus-Film zeigen, Schulvorstellungen und SchulKinoWochen durchführen und vor allem das Capitol Theater für Ihre Sonderveranstaltungen wie Geburtstage, Firmenevents und private Feiern öffnen. Kinofilme können Sie natürlich auch weiterhin bei uns hierfür buchen.“