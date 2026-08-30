Fußball-Landesliga:Dem anderen Wind standgehalten

Zum Auftakt der Fußball-Landesliga fahren alle drei Kreisvertreter aus der Staffel 1 und 2 Erfolge ein. An den Ergebnissen und Leistungen hat kein Übungsleiter etwas zu beanstanden, obwohl nur einer frühzeitig die ersten drei Saisonpunkte für sich beanspruchte.

Sportfreunde Uevekoven – SC Elsdorf 1:3 (0:3). Den entspanntesten Einstand in die Spielzeit 2026/27 erwischte in der Staffel 2 ausgerechnet der Aufsteiger aus Elsdorf im auswärtigen Sportpark „En de Meer“. Das Team von SCE-Trainer Dustin Tesch fand nicht nur schnell in die Partie, sondern kam über Neuzugang Timo Braun frühzeitig zu zwei Torerfolgen (13., 23.), die den ersten souveränen Saisonerfolg einläuten sollten. Kurz nach der Pause erhöhte mit Maurice Wieting (50.) ein weiterer neuer Spieler das Ergebnis für den SC.

Ein Spiel mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten

Die Sportfreunde kamen in der 61. zum Ehrentreffer, den Übungsleiter Tesch sehr gut verkraften konnte. „Das war ein sehr verdienter Sieg, bei dem wir mehr Tore hätten schießen können, aber auch mehr Tore hätten kassieren müssen. Uevekoven hat einen wilden Fußball an uns versucht, wir konnten den Gegner in zweiten Hälfte aber sehr gut bewegen“, sagte der 34-Jährige zum Spiel und erklärte mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf in neuen Sphären: „Wir sind zwar in der neuen Liga angekommen, haben aber gemerkt, dass in der Landesliga ein anderer Wind weht – hier werden Kleinigkeiten direkt bestraft.“

SC Fliesteden – Germania Teveren 2:1 (1:1). Der SCF um Übungsleiter Helge Hohl fand ebenfalls schnell in die Saison im ersten Heimspiel und erfreute sich nach einer knappen Viertelstunde an einer verdienten 1:0-Führung, die Neuverpflichtung Semih Kayan erzielte. Der Vorsprung hielt jedoch keine Minute, da die Fliestedener nach ihrem Torjubel zu unachtsam in der Rückwärtsbewegung waren und postwendend den Ausgleich kassierten. Bis zur Pause entwickelte sich ein Spiel mit vielen hart geführten Zweikämpfen.

Fliesteden einen Tick besser als Teveren

Das lockerte sich in der zweiten Hälfte etwas auf und der SCF kam wieder zu mehr Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte David Pütz für das Heimteam erst in der 84. Minute zum Siegtreffer, nachdem er zuvor von Mohamed Ahrouil in Szene gesetzt worden ist. „Wir waren sehr gut in der Anfangsphase im Spiel drin, haben uns aber leider von der Hektik des Gegners anstecken lassen. Nach dem Ausgleich hätte die Partie in beide Richtungen ausgehen können, daher war es natürlich gut, dass wir den Lucky Punch auf unserer Seite hatten. Unterm Strich waren wir dennoch ein Tick besser“, befand Coach Hohl, der sich besonders über die Vorlage von Ahrouil freute, der aus einer längeren Verletzungspause kam.GW Brauweiler – TuS Oberpleis 2:0 (1:0). In der Staffel 1 kamen die Abteistädter ebenfalls über zwei neue Kräfte zum Sieg. In Minute 39 brachte zunächst Adrian Szöke nach Torvorlage von Amadeo Freericks seinen neuen Verein in Front. Den Sieg machten die Grün-Weißen über den Aufsteiger Oberpleis allerdings erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit fest über den Treffer des 19-jährigen Collin Greis.

Geduld zahlt sich am Ende für Brauweiler aus

„Es war das erwartet schwere Spiel, welches wir verdient gewonnen haben. Wir mussten lange geduldig sein und hatten schwierige Phasen – auch wenn wir vor unserem Tor nichts zugelassen haben“, befand GWB-Trainer Tuna Bilgin.