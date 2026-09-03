Es war ein Café, auf das viele Sinnersdorfer gewartet hatten. Schon die mit Blumen geschmückte Fassade hatte im November letzten Jahres viele Neugierige angelockt. Der Cappucchino-Duft, das leckere Frühstück, die Kinderecke und die herzliche Atmosphäre überzeugten die Gäste. Sie sollten sich im Café Cino wie zu Hause fühlen, hoffte Inhaberin Merve Özcan. Nun ist das Lokal wieder dicht.

Unter den Gästen waren viele junge Mütter, die hier in Ruhe frühstücken konnten. In kurzer Zeit hatte das Café Cino viele Stammkunden gewonnen, die es jetzt kaum glauben können. Zwei Mütter mit Kinderwagen stehen vor verschlossenen Türen und sind traurig. „Wir haben hier Freundschaften geschlossen und die Kinder haben sich pudelwohl gefühlt“, sagen sie.

Merve Özcan geht es ebenso. Sie hatte sich im letzten Jahr ihren großen Traum erfüllt und in drei Monaten mit ihrer Familie aus einem leeren Raum ein gemütliches Café geschaffen. Schon damals sagte sie: „Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber ich will es auf jeden Fall versuchen.“ Jetzt weiß sie, es hat nicht geklappt. Zwei kleine Kinder, die Familie, dazu das Café und die tägliche Planung, das war alles auf Dauer nicht miteinander vereinbar.

„Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass wir unser geliebtes Café Cino aus privaten Gründen schließen werden. Wir müssen uns wieder mehr auf unsere Familie konzentrieren,“ erklärt sie auf Instagram. „Unser Café Cino war viel mehr als nur ein Café. Es war ein Ort, an dem wir viele schöne Momente erleben durften, Freundschaften entstanden sind und wir viele tolle Menschen kennenlernen durften. Doch jetzt mussten wir einen Schlussstrich ziehen.“ Wie die Räumlichkeiten des Café Cino in Zukunft genutzt werden, ist noch offen.