Der erste Schritt in Richtung Zukunft ist gemacht. Vor wenigen Tagen haben 15 ehrenamtlich aktive Frauen und Männer in der Stadtbücherei Pulheim den Verein Lesementor Pulheim-Frechen gegründet. Weitere wichtige Etappen folgen, darunter die Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Köln. Sie ist beantragt.

Den Anstoß für die Vereinsgründung haben die Vorsitzende Eva Kremer, Christina Gürth und die Vize-Vorsitzende Katrin Ulbricht gegeben. „Wir haben die Notwendigkeit gesehen, weil sich der Förderverein der Stadtbücherei im Dezember auflöst. Bislang waren wir als Initiative an ihn angedockt“, schildert Katrin Ulbricht in einem Gespräch mit der Redaktion.

Pulheim: 60 Lesementorinnen und -mentore sind im Einsatz

Nach der Auflösung hätten die rund 60 Mentorinnen und -mentoren, die sich zumeist seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Leseförderung engagieren, allerdings in der Luft gehangen. Die Initiative „Mentor Pulheim – die Leselernhelfer“, so die bisherige Bezeichnung, wäre somit auch nicht länger Mitglied im Lesementor Bundesverband gewesen. „Die Mitgliedschaft ist uns allerdings sehr wichtig, weil dadurch die Qualität gesichert werden kann“, erläutert Katrin Ulbricht, die bislang in der Initiative ehrenamtliche Projektkoordinatorin war.

Zum Einstieg in die ehrenamtliche Tätigkeit absolvieren die Lesementorinnen und -mentoren vom Bundesverband organisierte Seminare. „Sie befassen sich mit ihren Rechten und Pflichten und erfahren, wie sie eine Lesestunde gestalten, welche Materialien sie verwenden können und wie sich Tablets und Lese-Apps sinnvoll in die Leseförderung integrieren lassen.“ Auch Fortbildungen bietet der Bundesverband an. „Die Einstiegsseminare und die Fortbildungen sind für die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler kostenfrei. Der Verein zahlt einen Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband.“

Als erste Frechener Grundschule ist die Steinzeugschule dabei Katrin Ulbricht, Vize-Vorsitzende

Bislang sind die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler – das Gros ist über 65 – an sieben der acht Pulheimer Grundschulen im Einsatz. Sie treffen sich einmal in der Woche außerhalb des Unterrichts mit einem Grundschulkind, um gemeinsam zu lesen, über Texte zu sprechen, zu erzählen und spielerisch den Wortschatz zu erweitern. Das alles in entspannter Atmosphäre und ohne Notendruck.

Mit Beginn des neuen Schuljahres weitet der frisch gegründete Verein sein Einsatzgebiet auf Frechen aus. „Als erste Frechener Grundschule ist die Steinzeugschule dabei. Wir führen aber bereits Gespräche mit weiteren Frechener Grundschulen.“ Neu ist auch dies: Dank einer Kooperation der Vereine Lesementor Brühl, Hürth, Pulheim-Frechen und Wesseling mit der VHS startet im Herbstsemester eine Fortbildungsreihe.

Vier Themenblöcke sind geplant. Es sind: „Vor dem Lesen – erste Türen öffnen und den Weg bereiten“ am Dienstag, 29. September, 18 bis 19.30 Uhr, in Wesseling; „Schritt für Schritt zum Leseglück“ am Dienstag, 13. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, in Brühl; „Echt?! Warum? Neugier und Lesefreude wecken mit Sachbüchern“ am Dienstag, 10. November, von 18 bis 20 Uhr in Pulheim; „Leseverständnis gezielt fördern“ am Montag, 16. November, 18 bis 19.30 Uhr in Hürth.

Anmeldungen per E-Mail bei der VHS. Wer sich ehrenamtlich in der Leseförderung engagieren möchte, kann zurzeit noch über folgende E-Mail-Adresse Kontakt zum Verein aufnehmen. Die Adresse wird in Kürze geändert.

info@mentor-pulheim.de vhs@vhs-rhein-erft.de