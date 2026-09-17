„Der Dorfkarneval lebt“, ruft der neue Präsident der Stommeler Buure, Maximilian Arntz. Und wie. Die künftige Hofburg im Haus Schauff war am Dienstag rappelvoll gefüllt mit bestens gelaunten Karnevalisten die dem designierten Dreigestirn begeistert applaudieren. Es gab guten Grund zum Jubeln. Nicht nur, dass die KG Stommeler Buure in diesem Jahr ihren 80 Geburtstag feiert. Zudem wurde sie vor kurzem in eine Familiengesellschaft umgewandelt, in der nun Frauen, Männer, Kinder - einfach alle, die Stommeln und den Karneval im Mühlendorf lieben, mitmachen können.

Pulheim: Alle Drei sind Mitglieder der befreundeten Maigesellschaft Birke

Das designierte Dreigestirn hat noch einen zweiten guten Grund zum Feiern. Denn alle drei sind Mitglieder der befreundeten Maigesellschaft Birke, und die feiert nächstes Jahr ihren 80. Geburtstag. Ein Dreigestirn zwischen Maibaum und Konfetti mit dem Motto: „Uns Maibaum stelle, zum Fastelovend stonn, dat Wichtigste is Tradition.“

Die drei sind seit vielen Jahren miteinander befreundet. Der designierte Prinz Philip I. (Philip Getz) ist Anwendungstechniker in der Aluminiumbranche, verheiratet und Vater von zwei Jungs. „Ich freu mich darauf, unser Dorf zu unterhalten und zu begeistern“, sagt er lachend und winkt in die Runde. Zukünftiger Bauer ist Chris (Christopher Braun), von Beruf Lehrer, verheiratet und Vater einer Tochter. „Noch mehr freue ich mich, dass ich die Session mit zwei engen Freunden zusammen erleben kann“, verrät er.

Präsident und Prinzenführer Maximilian Arntz blickt hoffnungsvoll in die Zukunft

Die designierte Jungfrau Pippa (Philipp Reichert) war es, die am Geburtstag des zukünftigen Prinzen auf die Idee mit dem Dreigestirn kam. „Sie hat heftig gebaggert und nach einigen Kölsch stand unser Vertrag auf einem Bierdeckel“, erinnert sich dieser. Auch die baldige Jungfrau Pippa ist verheiratet und hat zwei Söhne. Von Beruf ist er Polizist. Zieht er die Uniform aus, ist sein Lieblingskostüm im Karneval Meerjungfraumann. „Ich wünsche mir eine unvergessliche und emotionale Session und Kaiserwetter für den Karnevalszug“, sagt er.

Da konnte Präsident und Prinzenführer Maximilian Arntz nur zustimmen und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. „Der Stommeler Karneval stand ja einige Zeit auf wackligen Beinen“, erklärt er. „Doch inzwischen ist er zum Glück wieder stabil. Dass unsere KG Stommeler Buure jetzt zur Familiengesellschaft wurde, ist ein Meilenstein und Startschuss für Neues.“

Dazu gehöre auch der Zuspruch der befreundeten Karnevalsvereine. Norbert Rohde, Präsident der Pulheimer Ahl Häre, Guido Kommer, Präsident der Sinnersdorfer KG Pennebröder und viele weitere Karnevalisten aus der Region waren bei der Vorstellung des designierten Stommeler Dreigestirns dabei. Die Paginnen Nina Reul, Kati Ziemnicki und Scara Schulze kommen aus der Tanzgruppe der Mühlenstürmer, die Paginnen Greta Postberg, Marietta Löffler und Mona Gotschika von den Zuckerknöllchen. Fahrer ist Guido Schmitt. „Das wird eine kurze, aber knackige Zeit“, verspricht Maximilian Arntz voller Vorfreude.

Veranstaltungen

Die Proklamation ist bereits ausverkauft, sie findet am Samstag, 7. November, ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Christinahalle Stommeln statt.

Sonntag, 3. Januar, 12.50 Uhr: Krätzjernachmittag im Martinussaal.

Samstag, 16. Januar, 12.50 Uhr: Buure Schoppen in der Christinahalle.

Sonntag, 17. Januar, 13 Uhr: Wieverdanz in der Christinahalle.

Samstag, 30. Januar , 13 Uhr: Kindersitzung im Festzelt.

Sonntag, 31. Januar, 12.46 Uhr: Fastelovendsjeck im Festzelt.