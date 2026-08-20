Gespannt, aber auch nervös blickt Boipelo auf die kommenden Wochen. Der 18-Jährige ist noch nie geflogen und seine Heimat Südafrika hat er auch noch nie verlassen. Doch schon bald werden ihn mehr als 9000 Kilometer von seinem gewohnten Leben trennen. Am 26. August landet er nach ein paar Flugstunden in Deutschland, in einer für ihn unbekannten Welt, mit einem Koffer voller Erwartungen.

Zum neuen Schuljahr beginnt der junge Südafrikaner an der Wolfhelmschule in Dansweiler sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Den Anstoß für das FSJ gab eine Begegnung im Kgomotso Children Centre rund 40 Kilometer nördlich der südafrikanischen Hauptstadt und Boipelos Heimatstadt Pretoria, wo er Marc Lorenz vom Verein Tshwane Township Kids kennenlernte.

Südafrikaner lernt intensiv Deutsch

Ende 2025 schloss Boipelo seine Schulausbildung ab, anschließend lernte er intensiv Deutsch. Pulheim kennt er bisher nur von Bildern. „Ich weiß, dass Pulheim eine kleine Stadt ist. Ich habe einige Fotos gesehen und für mich sieht es nach einer schönen Stadt aus.“ Auch die eine oder andere Vorstellung von Deutschland hat er bereits.

„Ich glaube, dass die Deutschen gerne pünktlich sind und viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Auch Recycling ist dort ein großes Thema.“ Besonders gespannt ist er darauf, historische Orte zu entdecken, die deutsche Kultur und Lebensweise kennenzulernen – und deutsches Essen auszuprobieren.

Ich habe manchmal im Kinderzentrum mitgeholfen Boipelo, FSJ-ler

An der Wolfhelmschule ist Boipelo der erste internationale FSJ-ler. Im Offenen Ganztag wird er Kinder und Lehrkräfte im Unterricht begleiten und das Nachmittagsprogramm mitgestalten. Erfahrung im Umgang mit Kindern bringt er bereits mit. Er habe Erfahrung darin, sich um seine Geschwister und Cousins zu kümmern, „und ich habe manchmal im Kinderzentrum mitgeholfen“.

Dass er nun an einer Grundschule arbeiten wird, passt zu seinen Zukunftsplänen: „Ich möchte den Freiwilligendienst machen, weil ich mir vorstellen kann, später mit Kindern zu arbeiten.“ Er könne ihm dabei helfen herauszufinden, ob die Arbeit mit Kindern wirklich das sei, was er später machen wolle.

Wir freuen uns, ihn ab dem neuen Schuljahr bei uns willkommen zu heißen Thomas Schmittberger, Geschäftsführer im GiP e.V.

Boipelo möchte nicht nur lernen, sondern auch etwas aus seiner Heimat mitbringen. „Südafrika ist reich an Kultur, Tanz und Musik. Ich würde den Kindern gerne einige Tänze beibringen, ihnen meine Kultur und unsere Lebensweise näherbringen und ihnen einige Spiele zeigen, die wir in Südafrika spielen.“

Für GiP, den Träger des Freiwilligendienstes, ist der Aufenthalt ebenfalls etwas Besonderes. Geschäftsführer Thomas Schmittberger sagt: „Dass Boipelo für sein FSJ einen so weiten Weg auf sich nimmt, beeindruckt mich sehr und zeigt, wie viel junge Menschen aus einem Freiwilligendienst mitnehmen können, wenn sie sich darauf einlassen.“ Er sei überzeugt, dass davon nicht nur die Kinder profitierten, sondern das ganze Team. „Wir freuen uns, ihn ab dem neuen Schuljahr bei uns willkommen zu heißen.“

Boipelo selbst hat für die kommenden Monate einen Wunsch: „Ich möchte lernen, wie man in Deutschland in Schulen mit Kindern arbeitet und wie man sich um sie kümmert.“ Die Erfahrungen und das Wissen aus Deutschland möchte er später in Südafrika für den Bildungsbereich und eine nachhaltige Entwicklung nutzen.

Freiwilliges Soziales Jahr bei GiP

Ab dem neuen Schuljahr 2026/2027 sucht GiP e.V. in Pulheim, Elsdorf, Frechen und Umgebung wieder motivierte junge Menschen bis 26 Jahren, die während eines Freiwilligen Sozialen Jahres soziale Berufsfelder kennenlernen und ihre persönliche Eignung für einen sozialen Beruf erproben möchten. Bewerbungen können per E-Mail an den Verein geschickt werden. Weitere Informationen erhalten Interessenten bei Lisa Strunk unter 02238/46885-24 sowie im Internet.