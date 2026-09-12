An der Wand sind noch Rollen voller bunter Stoffe und in der Mitte des Ladens stapeln sich die Kartons – mittendrin Beatrice Englaender und Julia Ellmann. Sie stecken mal wieder mitten im Umzugsstress. Erst 2024 waren sie mit ihrem Stoffladen „Eine Tüte Buntes" und der Nähschule an den Wilhelm-Mevis-Platz 7 in Pulheim gekommen. Damals noch aus der Not heraus, denn vor ihrem Laden in der Escher Straße gab es eine große Baustelle und die Straße wurde aufgerissen. „Letztes Mal mussten wir umziehen, dieses Mal dürfen wir umziehen", sagt Beatrice Englaender.

Mit dem neuen Geschäft in der Christianstraße 37 haben sie jetzt ihren Traum-Standort gefunden. Ab Oktober wird das die neue Heimat des Stoffladens. Schon 2024 wären sie gern dort eingezogen, doch der Vermieter hat kurz vorher jemand anderem sein Wort gegeben. Doch nun hat er sich wieder an die Unternehmerinnen erinnert und ihnen angeboten, dort einziehen zu können, wenn sie denn noch wollten.

Wir ballern unser ganzes Herz und unsere ganze Kreativität hier rein Beatrice Englaender

Lange mussten die Stoffhändlerinnen nicht überlegen. Mit dem Umzug verdoppeln sie die Größe ihres Ladens und der Lagerfläche, ohne mehr Kosten zu haben. Am aktuellen Standort sind Laden und Nähschule zwar direkt nebeneinander, aber auf zwei Mietobjekte aufgeteilt. Somit belasten sie alle Nebenkosten aktuell doppelt. Am neuen Standort ist dann alles gebündelt. „Das gibt uns auch wieder mehr Möglichkeiten", erzählt Julia Ellmann.

Die beiden haben auch eine Menge vor. In der Nähschule bieten die beiden Frauen bis zu neun Kurse am Tag an. Der Verkaufsbereich wird neu eingerichtet und bietet noch mehr Platz zum Rumschauen, Kaffee trinken oder einfach Quatschen. „Wir ballern unser ganzes Herz und unsere ganze Kreativität hier rein", sagt Beatrice Englaender. Denn Kundenbindung ist den beiden sehr wichtig.

Pulheim: Sie sehen so viel Potenzial an ihrem neuen Standort

Auch im Internet sind sie sehr präsent: Bei Instagram haben sie fast 20.000 Follower und bei WhatsApp kann man sie fast immer erreichen. „Wir möchten, dass Pulheim lebendig bleibt", sagt Julia Ellmann. Mit ihrem Podcast erreichen sie Zehntausende Hörerinnen und Hörer. Dort sprechen sie alle zwei Wochen unterhaltsam über alles rund ums Thema Stoffe und was dazu gehört.

Die Kundinnen und Kunden wissen das zu schätzen. Obwohl „Eine Tüte Buntes" auch einen Online-Shop hat, kommen viele lieber direkt in den Laden. Teils auch von weit her. Es gibt zum Beispiel auch Kundinnen aus den USA oder Kanada, die gern mal vorbeischauen, wenn sie im Land sind. Eine Frau aus Frankfurt kam auch lieber selbst vorbei, als sich ihre Bestellung schicken zu lassen. „Hier am Tisch sind auch schon Freundschaften entstanden", sagt Julia Ellmann. „Oder im Nähkurs“, ergänzt ihre Kollegin Beatrice Englaender.

Schon vor dem Einzug in den neuen Standort ist die Vorfreude bei den beiden Unternehmerinnen groß. So viel Potenzial sehen sie in dem neuen Laden. Für ihre Podcast-Aufzeichnung richten sie sich eigens eine Ecke ein, für den Verkauf haben sie mehr Platz und es ist heller und offener als am alten Standort. Auch die in Pulheim bekannte bunte Bank ist natürlich dabei.

Neue Öffnungszeiten ab Oktober: Donnerstag und Freitag 10-18 Uhr, Samstag 10- 13 Uhr, Christianstraße 37.