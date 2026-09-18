Dass viele Menschen aus dem Rhein-Erft-Kreis eine enge Beziehung zu Köln haben, ist ja nun hinlänglich bekannt. Die einen pendeln täglich in die Domstadt, weil sie dort arbeiten, andere verbringen dort ihre Freizeit – im Zoo, am Rhein oder genießen kulturelle Highlights in den Museen und Konzerthäusern. Und alle zwischen Wesseling und Bedburg drücken dem FC die Daumen. Ach ja, und ein gepflegtes Glas Kölsch schmeckt in Köln ohnehin am besten.

Auf ihren Wegen dorthin mag der eine oder andere über etwas Vertrautes stolpern: Straßenschilder, die die Namen von Städten aus dem Rhein-Erft-Kreis tragen. Acht Straßen in Köln verdanken ihnen ihren Namen, nur Bedburg und Erftstadt fehlen – immerhin aber gibt es die Liblarer Straße, die Lechenicher Straße oder den Köttinger Weg.

Wir haben uns auf den Weg gemacht und geschaut, was sich hinter den Straßennamen verbirgt, wer dort lebt und arbeitet. Unser Abstecher führt uns dieses Mal zur Pulheimer Straße nach Heimersdorf im Kölner Norden:

Biegt man in die Pulheimer Straße ab, entgeht man dem Lärm der größeren Hauptstraße. Copyright: Merle von Mach

Ein Schwätzchen vor Nummer 14, Müll rausbringen vor Nummer 28, in der 25 wird gebaut, am anderen Ende der Straße wird gegärtnert. Wer sich in die Pulheimer Straße verirrt, stößt auf gewöhnliches Leben vor den Toren der Innenstadt Kölns. Die Straße im Kölner Stadtteil Heimersdorf liegt im Bezirk Chorweiler im Kölner Norden.

Eben dort, wo es in Richtung Pulheim geht, das nur rund neun Kilometer entfernt liegt. Auf immerhin ganzen 214 Metern reiht sich Häuschen an Häuschen, viel ist hier nicht los.

Köln: Vor 26 Jahren zog es ihn zurück zur Pulheimer Straße

Gottfried Dick hantiert vor seinem Haus mit einem Schraubenschlüssel an der Tür eines Transporters herum, ein paar Schweißperlen kullern ihm von der Stirn. Hinter ihm seine Garage. „Gäb’s die nicht, hätte ich das Haus nicht genommen“, sagt er und schraubt die Schraube dorthin, wo er sie haben will. Dick ist in der Pulheimer Straße aufgewachsen, nur eben am anderen Ende. „Ich ben ene waschechte kölsche Jung“, erzählt er lachend. Nachdem Dick die ersten 18 Jahre seines Lebens in der Pulheimer Straße gelebt hatte, war es an der Zeit für einen Tapetenwechsel. Zumindest nach Weidenpesch und Volkhoven hatte es ihn verschlagen.

Doch dann zog es ihn vor 26 Jahren zurück zur Pulheimer Straße: „Ich bin hier eben aufgewachsen, das ist meine Heimat, mein Zuhause“, sagt Dick. Mittlerweile hat er sich „sein Schloss“ erschaffen, erfreut sich an Garage, Pool und Wintergarten und lebt hier mit seiner Frau und drei Dobermännern aus dem Tierschutz. 46 Jahre habe er „in der Leuchtreklame“ gearbeitet, jetzt ist Dick in Rente und manchmal langweile er sich ein wenig.

Früher standen hier nicht drei, sondern vier Bäume. Copyright: Merle von Mach

Ob in der Pulheimer Straße früher mehr los war? Kurz denkt Gottfried Dick nach, bis ihm unverhofft die Fronleichnamsprozessionen in den 1970er und -80er Jahren einfallen: „Da stellte man einen Altar mitten in der Straße auf und ging vom Freusburger Weg hinten bis zu uns in die Pulheimer Straße.“ Doch da war der Heimersdorfer noch ein Kind. Und so gerät er ins Schwelgen, erzählt von Kiosk und vom Tante-Emma-Laden am anderen Ende der Straße, die es nicht mehr gibt. Auch Pulheim selbst kenne er gut, schließlich war er „jeden Samstag immer im ,Treppchen’“, das es auch längst nicht mehr gibt.

Heute beschäftigt Dick, dass der eine von vier Bäumen am Ende der Straße nicht nachgepflanzt würde: „Zu teuer, sagt die Stadt Köln.“ Nur die Wurzel würde man noch sehen. Als ein Dobermann von drinnen bellend bekundet, hungrig zu sein, verschwindet Gottfried Dick zurück in „seinem Schloss“.

Da kennen sich die Leute nur vom Fahrstuhl, wenn der nich jerade wieder kaputt is Konrad Adenauer

Vorbei geht es also wieder an den zahlreichen Doppelhaushälften, deren Bewohner durchaus Willen zur Differenz zeigen, mal mit kleinerer oder größerer Abgrenzungswut. Mal in die typische Fassadenverkleidung der 70er gehüllt, mal ursprünglicher mit Fensterläden belassen, mal aufgeräumt, mal verwildert. Die Gegend um die Pulheimer Straße war um 1900 noch kaum bebaut, einzig drei Höfe und vier Häuser standen in Heimersdorf. Die Pulheimer Straße war eine der ersten in Heimersdorf, in denen der Kölner Erbbauverein um 1922 Siedlungsbauten errichtete. Der große Bauboom begann erst später, denn der Zweite Weltkrieg hinterließ nicht nur in der Kölner Innenstadt ein Trümmerfeld.

Der Wille zur persönlichen Geschmacksentfaltung zeigt sich an den Fassaden der Doppelhaushälften entlang der Pulheimer Straße. Copyright: Merle von Mach

Man musste auf die Wohnungsnot reagieren. So plante man in den späten 1950er Jahren eine „Neue Stadt“ in Chorweiler – Heimersdorf mit der Pulheimer Straße bildete den ersten Bauabschnitt. Während Chorweiler heute eher den Ruf einer Betonstadt hat, blieb die Pulheimer Straße gemütlich. In den 1960er Jahren wurden die Häuser in Heimersdorf zu günstigen Bedingungen – nach der Kinderzahl gerichtet – verkauft.

Eigentum verpflichtet, aber bietet auch Raum für individuelle Gestaltung. Copyright: Merle von Mach

Kein Wunder, dass der Stadtteil in den 1960er Jahren einer der kinderreichsten Orte in Deutschland war. Während Konrad Adenauers Befürchtungen vor Hochhaussiedlungen sich bewahrheiten sollten („Da kennen sich die Leute nur vom Fahrstuhl, wenn der nich jerade wieder kaputt is!“) und die Baupläne der mit reichlich Kindern bewohnten Reihenhäuser keine Keller vorsahen („Dat werden Müllhalden“) scheint in der Pulheimer Straße die Welt noch in Ordnung zu sein. Familien mit Kindern, Paare, ältere Menschen – eine nette Nachbarschaft. Schließlich „kennt man sich hier“, wie eine Anwohnerin beteuert, man könne mit vielen ein Schwätzchen halten, ein Paket annehmen oder sich Werkzeug leihen.

Einzig der Baum am Ende der Straße, der fehlt.