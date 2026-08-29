Ein Landwirt ist am Samstagmittag, 29. August, bei einem Arbeitsunfall in Pulheim-Stommeln schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Unfall auf einem Feld zwischen Pulheim-Ingendorf und Bergheim-Rheidt.

Der Notruf erreichte die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises um 13.20 Uhr. Der Mann war bei seiner Feldarbeit unter ein von einem Schlepper gezogenes landwirtschaftliches Gerät geraten und eingeklemmt worden.

Ersthelferinnen und Ersthelfer beginnen mit Wiederbelebung

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Ersthelferinnen und Ersthelfer den schwer verletzten Mann bereits befreit und mit der Wiederbelebung begonnen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr führten die Maßnahmen fort.

Ein Rettungshubschrauber aus Aachen flog den Verletzten in eine Spezialklinik. Die Einsatzkräfte kümmerten sich auch um die Familienangehörigen, die zur Unfallstelle gekommen waren.

Die Feuerwehr war mit 14 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte Brandoberinspektor Jan Löhr. (red)