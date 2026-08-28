In den 16 Jahren, die die Freibadeinitiative Kierdorf das Bad im Ort betreibe, habe er sowas noch nicht erlebt, schilderte Willi Busch vom Freibadteam: „Das war der Wahnsinn.“ Weit über 20.000 Menschen habe der Verein diesen Sommer gezählt, im Vergleich zu knapp 15.000 im Vorjahr.

An vielen Tagen seien mit 800 Menschen gleichzeitig die Kapazitätsgrenzen im vergleichsweise kleinen Bad erreicht worden. „Die Leute haben geduldig vor der Tür gewartet, bis die nächsten 20 Plätze zum Nachrücken frei geworden sind“, so Willi Busch.

Überhaupt seien die Badegäste gut aufgelegt gewesen, nur einmal habe das ehrenamtliche Personal die Polizei rufen müssen. Von Besuchern aus Chorweiler bis Satzvey genieße das Bad mittlerweile den Ruf eines ruhigen, familienfreundlichen Freibades.

Einlass für Kinder ohne Begleitung nur mit Bronze: Neue Regel kam in Erftstadt gut an

Auch die neue Regel, Kinder ohne Begleitung nur einzulassen, wenn sie wenigstens das bronzene Schwimmabzeichen vorweisen konnten, sei gut angekommen und von den Erziehungsberechtigten mitgetragen worden. Über 40 Kinder hätten diesen Sommer im Kierdorfer Bad ihr Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold gemacht. Am 27. August war hier der letzte Schwimmtag.

Rekordzahlen wegen des heißen Sommers melden auch städtische Badbetreiber. Im Bedburger Freibad zeichne sich mit 40.000 Gästen im Vergleich zu den Vorjahren eine Verdopplung der Besucherzahlen ab, wenn das Wetter in den letzten Tagen noch mitspiele. Aber nicht allein zum Abkühlen seien die Menschen ins Freibad gekommen, sondern auch wegen zusätzlicher Sportangebote, wie Aquafit-Wassergymnastik, dem Kraulkurs für Erwachsene oder der Benutzung der Minigolfbahn, abgedeckt vom Freibadticket.

Erstmals hätten auch die Ferienspiele mit rund 350 Kindern im Freibad stattgefunden. Wie lange das Bad noch aufhaben wird, macht die Stadtverwaltung vom Wetter abhängig. Regulär ende die Freibadsaison zwischen dem 5. und 13. September. Den traditionellen Abschluss bilde das Hundeschwimmen am Samstag, 26. September.

Hohe Nachfrage an heißen Tagen in Bergheim – höherer Andrang morgens in Brühl

Für das Oleander-Freibad in Bergheim-Quadrath-Ichendorf meldete der Betreiberverein Bergheimer Schwimmpool ebenfalls eine positive Bilanz: Die Einnahmen seien im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. An den vielen heißen Tagen sei die Nachfrage sehr hoch gewesen, mit zwischen 1000 und 1300 Besucherinnen und Besuchern an Spitzentagen. Ob die Freibadsaison bis zum 13. September verlängert werde, entscheide sich zum Ende der Woche. Auch im Oleanderbad wird ein Hundeschwimmen am Samstag, 26. September, angeboten.

„Bereits in den frühen Morgenstunden verzeichneten wir einen höheren Andrang als in den Vorjahren“, berichtet der Badleiter des Brühler Karlsbades, Fabian Richartz. Bis zum Ende der Sommerferien besuchten rund 65.000 Gäste das Freibad. Viele Kinder hätten in Intensivschwimmkursen Schwimmabzeichen erworben.

Ab dem 2. September beginne im Karlsbad wieder die Herbstsaison mit der Öffnung des Saunagartens sowie Früh-, Schul- und Vereinsschwimmen in der Halle. Solange der Spätsommer noch Sonne mit sich bringe, bleibe den Gästen aber der Open-Air-Badespaß erhalten. Jeweils tagesaktuell werde über die Öffnung entschieden, sagte Richartz. Über die Öffnungszeiten informiere die Freibadampel auf der Homepage des Karlsbades. Auch hier beendet das Hundeschwimmen am 19. und 20. September die Freibadsaison.

Gescheiterte Pläne in Elsdorf – Terrassenfreibad in Frechen weiteres Jahr geschlossen

In Elsdorf waren die Pläne gescheitert, das Freibad noch diesen Sommer zu öffnen. Wegen der umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten sei es geschlossen geblieben, sagte der Sprecher Robert Wassenberg. Er vertröstete die Gäste auf die nächste Saison.

Auch in Frechen blieb das Terrassenfreibad ein weiteres Jahr wegen Umbauarbeiten geschlossen. Ziel sei die Öffnung zur Sommersaison 2027, so die Stadtverwaltung. Dafür werde das Fresh Open von den Gästen nicht mehr nur als Hallenbad-Alternative, sondern als vollwertiges Sommer-Freizeitbad wahrgenommen, mit Außenbecken, Außengelände und Liegewiese. Deutlich mehr Besucher als in den Vorjahren zählte man auch hier. Ein Sprungturm und eine 101 Meter lange Großwasserrutsche zählen zu den Highlights des Bades.

In Frechen, das Foto zeigt das Terrassenfreibad, und in Elsdorf blieben die Freibäder erneut wegen Umbauarbeiten geschlossen. Beide Kommunen streben eine Wiedereröffnung im Jahr 2027 an. Copyright: Oliver Tripp

Im Hürther Familienbad „De Bütt“ mit seiner Schleuse zum Außenschwimmbecken und Außenbereichen mit Kinderspielplatz sind die Besucherzahlen im Vergleich zu den Jahren 2024 und 2025 ähnlich geblieben, teilt die Stadtverwaltung mit. Der besonders heiße Sommer habe sich hier nicht in einem nennenswerten Besucheranstieg bemerkbar gemacht. Seit diesem Sommer gibt es ein neues Highlight für kleine Kinder: einen großen Wasserspielplatz mit einer Wassertiefe von etwa 22 Zentimetern.

31 Prozent mehr Gäste gegenüber dem Vorjahreswert zählte die Verwaltung der Kolpingstadt für das Freibad in Kerpen-Türnich. Bis einschließlich 20. August zählte man dort insgesamt 24.804 Besucherinnen und Besucher. 2025 seien es 18.862 gewesen. Am Sonntag, 30. August, steigt im Freibad Türnich zum Saisonabschluss eine große Pool-Party mit zahlreichen Aktionen im und am Wasser, DJ- und Animationsteam und verschiedenen Großspielgeräten.

Im Freibad Aquarena Pulheim in Stommeln zählte die Stadtverwaltung bei erweiterten Öffnungszeiten bis zum 19. August rund 61.000 Gäste. Damit seien bereits jetzt mehr Besucher als im Vorjahreszeitraum gekommen. Die meisten Badegäste wurden hier am Samstag, 27. Juni, gezählt: mehr als 2400. Bis einschließlich 13. September sei der Badbetrieb geplant. Auch hier bildet das Hundeschwimmen den Abschluss der Saison am Sonntag, 4. Oktober.

Auch Wesselings Hallenbad habe vom heißen Wetter profitiert, bis zur Schließung wegen der turnusmäßigen Revisionsarbeiten im August, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Juni seien es 11.378 Gäste gewesen im Vergleich zu 9511 im Jahr 2025. Im Juli diesen Jahres 9244 im Vergleich zu 3567 Gästen im Juli 2025, allerdings sei letztes Jahr das Bad schon Mitte Juli für Wartungsarbeiten geschlossen worden. Mit Beginn des neuen Schuljahres am Mittwoch, 2. September, öffnet das Gartenhallenbad mit Sauna wieder zu den gewohnten Zeiten.

Weitere Informationen zum Freibad Kierdorf hier, zum Oleander-Freibad hier, zum Bedburger Freibad hier, zum Brühler Karlsbad hier, zum Fresh Open hier, zum Hürther Familienbad hier, zum Freibad in Türnich hier, zur Aquarena hier und zum Gartenhallenbad hier.