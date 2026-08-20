Tag des offenen Denkmals 2026

Der„ Tag des offenen Denkmals“ findet am Sonntag, 13. September, unter dem bundesweiten Motto „NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur“ statt. Im Rhein-Erft-Kreis öffnen wieder historische Bauten, Museen und Denkmäler ihre Türen für kostenlose Besichtigungen und Führungen, es gibt Vorträge und Mitmachaktionen.

Bedburg

Bergheim

Brühl

In der Villa Kaufmann, Am Volkspark 1, bietet der Eigentümer um 11 Uhr eine Führung zur Sanierung an, um 13 Uhr erklärt der Pächter die akutelle Nutzung als Co-Working-Space und Seminarstätte.

Das Museum für Alltagsgeschichte, Kempishofstraße 15, ist von 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Es gibt eine kleine Sonderausstellung zum Thema „Schienenwege und ihre Bahnhöfe in Brühl“.

Auf den Spuren der Grubenbahn heißt eine dreistündige, geführte Wanderung, die die Unter Denkmlabehörde Brühl um 15 Uhr anbietet. Sie gibt Einblicke in die Eisenbahn- und Industriegeschichte des Brühler Südens. Eine Anmeldung bis 10. September ist per E-Mail oder unter 02232/795110 erforderlich. denkmal@bruehl.de

Elsdorf

Erftstadt

Der denkmalgeschützte Kämischhof in Gymnich, Kerpener Straße 10, öffnet von 10 bis 15 Uhr seine Türen. Jeweils zur vollen Stunde werden 45-minütige Führungen durch das historische Gebäude angeboten. Es wird eine Ausstellungen von Landschafts- und Architekturaquarellen von Franki Nixdorf und historischen Bildern des Gebäudes präsentiert, zudem gbit es Kaffee und Kuchen. Das Gebäuce ist nicht rollstuhlgerecht.

Die Pfarrkirche St. Johann Baptist, Bleistraße 29, sowie die Pfarrkirche St. Johann Enthauptung, Bleistraße 39, in Niederberg, sind von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In den Kirchenräumen finden sich Tafeln mit Erklärungen, ein Ansprechpartner steht für Fragen zur Verfügung.

Ein rund zweistündiger Rundgang führt ab 16 Uhr in Kierdorf zu Baudenkmälern und historischen Zeugnissen. Eine Anmeldung bei der VHS ist online erforderlich. www.vhs-erftstadt.de

Frechen

Hürth

Kerpen

Auf Schloss Türnich werden am Tag des offenen Denkmals ab 10 Uhr unter anderem durch Kapelle, Park und Heilpflanzengarten. Zudem ist das Schlosscafé geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Der Keuschenhof, ein Fachwerkhaus , das ab 1716 erbaut wurde, kann von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Durch das Gebäude, Heppendorfer Straße 26, werden je nach Bedarf Führungen angeboten.

Pulheim

Die Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19, ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es werden Führungen in Kooperation mit dem Geschichtsverein Pulheim durch die Abtei und die Gedenkstätte, eine Rallye, ein Puppentheater im Kaisersaal, ein Führung durch den Klostergarten und Infostände angeboten. Für die Führungen und das Puppentheater ist eine Anmeldung per E-Mail notwendig. markus.thulin@lvr.de www.abteibrauweiler.lvr.de

Das Rittergut Orr, Orrer Straße, öffnet von 12 bis 17 Uhr. Das Herrenhaus und der Park können besichtigt werden, es gibt um 12 Uhr eine Matinee mit „Vocal Colorit“ sowie eine Cafeteria. Auf der Obstbaumwiese können je nach Verfügbarkeit Äpfel gepflückt und gekauft werden.

Wesseling

Die Eröffnung des Denkmaltags findet in Wesseling um 11 Uhr im Neuen Rathaus am Alfons-Müller-Platz statt. Nach Grußworten von der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin Monika Engels-Welter und der Vorsitzenden des Vereins für Orts- und Heimatkunde, Doris Sinnwell, beleuchtet Wolfgang Drösser in einem Vortrag die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur für die Entwicklung Wesselings. Anschließend stehen für die Teilnehmenden ein Rundgang durch den sanierten Alten Bahnhof sowie eine kurze Fahrt mit der Fähre RheinSchwan nach Niederkassel-Lülsdorf und zurück auf dem Programm. (höb)