„Situation unter Kontrolle“Große gelbe Rauchwolke über LyondellBasell in Wesseling

Am Donnerstag (3. September) kam es gegen 10.30 Uhr auf dem Betriebsgelände von LyondellBasell in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) aufgrund einer betrieblichen Ursache zu einem lokalen Stoffaustritt, der zu einer sichtbaren Wolke führte. Betriebseigene Einsatzkräfte seien vor Ort, erklärte das Unternehmen. In einem Video eines Anwohners auf Facebook ist eine große gelbe Rauchwolke zu sehen.

Die Situation sei unter Kontrolle und die zuständigen Behörden seien benachrichtigt worden. Die Sicherheit der beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der umliegenden Nachbarschaft sei erste Priorität, wurde mitgeteilt. (höb)