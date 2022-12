Wesseling – Am Montagabend hat in Wesseling ein Bürogebäude gebrannt. Passanten hatten das Feuer nach Auskunft der Polizei gegen 17 Uhr in einem Containerbau in der Industriestraße im Berzdorfer Industriegebiet bemerkt.



Das Feuer in Wesseling zerstörte Geschäftsräume, in denen Kaffee und Kräuterliköre verkauft wurden. Copyright: Margret Klose

Rauch stieg aus dem Gebäude, die Feuerwehr wurde alarmiert. Sie informierte daraufhin den Inhaber des Unternehmens und den Eigentümer des Geländes, auf dem der Containerbau steht. Fassungslos stand der Firmenchef wenige Stunden später vor den Trümmern seines Unternehmens, in dem er Kaffee, Honig und Kräuterliköre, die er direkt von Bauern aus Äthiopien bezieht, verkauft. Er war zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs längst zu Hause.

Wesseling: Innenraum des Containers durch Feuer zerstört

Mit insgesamt 18 Einsatzkräften war kurz nach der Alarmierung die Feuerwehr unter der Einsatzleitung von André Bach vor Ort. Mit Wasser und später auch mit Schaum brachten die Feuerwehrleute das Feuer unter Kontrolle und konnten es löschen.



Der Brand zerstörte jedoch laut Feuerwehr den gesamten Innenraum des Containerbaus. Die Polizeibeamten beschlagnahmten nach den Löscharbeiten die Brandstätte. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein defektes Elektrogerät den Brand ausgelöst hat. (mkl)