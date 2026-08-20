In Much ist am Donnerstagmorgen (20. August) eine 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie war gegen einen Baum geprallt. Um kurz nach 7 Uhr fuhr die junge Frau von Marienfeld kommend auf der Werschtalstraße. Zwischen Weeg und Bech geriet sie ausgangs einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Mit der Beifahrerseite prallte der Opel Corsa gegen einen Baum. Der Fahrer eines Kleintransporters, der hinter ihr fuhr, stoppte und leistete erste Hilfe.

„Wir wurden zunächst zu einer technischen Rettung gerufen, bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde das Stichwort auf einen Unfall mit einer eingeklemmten Person erhöht“, sagte Patrick Mathe, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Much. Die 18-Jährige habe zwar frei zugänglich auf dem Fahrersitz gesessen, sei jedoch bewusstlos gewesen. Per Sofortrettung, also ohne Rücksicht auf weitere Verletzungen, hätten die Rettungskräfte sie aus dem Auto gezogen.

Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Copyright: Marius Fuhrmann

Währenddessen war auf einer Wiese ein Rettungshubschrauber gelandet. Er brachte die 18-Jährige, die schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, ins Krankenhaus nach Köln-Merheim. Der Notarzt hatte sie zunächst als lebensgefährlich verletzt eingestuft. Die L312 blieb bis 11.40 Uhr voll gesperrt. Aus Düsseldorf kam ein spezielles Verkehrsunfall-Team der Polizei, das die Spuren aufnahm. Der Opel wurde abgeschleppt. Warum die Nümbrechterin von der Straße abkam, müssen die Ermittlungen zeigen.