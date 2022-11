Coronavirus So helfen sich die Menschen im Rhein-Sieg-Kreis gegenseitig

Rhein-Sieg-Kreis – Für Ältere und Menschen in Quarantäne, sowie Handel und Gastronomie gibt im Rhein-Sieg-Kreis es zahlreiche Hilfsangebote.

Siegburg

Älteren Menschen gibt Ruth Kühn, ehrenamtlich und kirchlich engagiert, täglich von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich telefonisch auszutauschen. Kühn ist erreichbar unter 02241/38 33 29.

Einen kostenlosen Einkaufsservice bietet die evangelische Kirchengemeinde ab sofort in Kaldauen, Stallberg und Seligenthal an. Kontakt: montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr im Diakoniebüro unter 02241/91 75 92. Infos bei Diakonin Beate Gehrmann unter 0157/52 89 32 18.

Beim Einkauf wie bei Botengängen helfen die Pfadfinder vom Stamm Exodus aus Kaldauen, auch in Stallberg und Seligenthal: Kontakt unter 0175/751 65 54, täglich von 9 bis 18 Uhr.

Die Bürgergemeinschaft Auf der Zange bietet Menschen im Stadtteil, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen wollen oder können, Hilfe an. Die Kontakte: Marcus Diederich, 02241/545 99 47, oder Dagmar Dehmel und Karl-Heinz Deisel, 02241/866 38 66, oder per E-Mail.

bg-zange@gmx.de

Troisdorf:

Einkaufshilfen und Zeit für Gespräche bieten die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Troisdorf an. Anrufer sollten unter 0157/33 27 18 33 ihren Namen und die eigene Telefonnummer hinterlassen.

Sankt Augustin:

Seine Veranstaltungen muss der Verein „Leben mit Krebs“ zwar absagen, nicht betroffen davon sind jedoch telefonische Beratungen und Einzelgespräche. Terminvereinbarungen bei Diplom-Psychologin Susanne Sonnabend unter 02241/18 73 14 oder Diplom-Sozialarbeiterin Anita Rauscher unter 0157/54 95 97 79. (gvn)

Ehrenamtliche Helfer, die Einkäufe, Erledigungen oder zum Beispiel den Spaziergang mit dem Hund übernehmen wollen, melden ihr Angebot einfach an das Netzwerk in ihrem Stadtteil. Genauso funktioniert es auch, wenn man Hilfe für sich oder Angehörige sucht. Eine aktuelle Übersicht gibt es unter www.sankt-augustin.de, Suchwort: Hilfenetzwerke

Für Fragen steht das Team des Bürgertelefons zu folgenden Zeiten zur Verfügung, montags von 8.30 - 18.00 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8.30 - 16.00 Uhr und freitags von 8.30 - 12.00 Uhr. Die Rufnummer lautet 02241/243-650. (vr)

Niederkassel:

Stefan Krengel und seine Mitstreiter vom Boxclub in Niederkassel-Rheidt bieten in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Schell älteren Niederkasselern und anderen vom Coronavirus Gefährdeten im Stadtteil sonntagmorgens einen Brötchen-Lieferservice an. Bestellungen sind jeweils bis samstags unter 0176/41 00 86 14 oder per E-Mail möglich. (pf)



boxclub-rheidt@gmx.de

Neunkirchen-Seelscheid:

Zur Solidarität mit Geschäften und Restaurants, mit Handwerksbetrieben und Dienstleistern ruft die Werbegemeinschaft „Wir Neunkirchen-Seelscheider“ auf. Um den Slogan „Kaufe da ein wo Du wohnst“ auch in Krisenzeiten erfüllbar zu machen, organisiert die Werbegemeinschaft einen Handel mit Gutscheinen für die Mitgliedsbetriebe. Nach Überweisung des gewünschten Betrags auf ein Konto der Gemeinschaft – unter Angabe des Betriebs – erhalten die Käufer per Mail einen Gutschein, der nach dem Ende der Schließzeit einzulösen ist. Auch der jeweilige Betrieb wird informiert. Auskunft unter 02247/30 06 15 oder per E-Mail.

Auch die Gemeindeverwaltung ist aktiv geworden und verzeichnet auf ihrer Internetseite Unternehmen, die in der Schließzeit Lieferdienste anbieten. (dk)



www.nk-se.deinfo@wir-nkse.de