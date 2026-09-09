Entdecken Sie 12 Gastro-Tipps und erhalten Sie in elf vorgestellten Restaurants exklusive Vorteile. Freuen Sie sich zum Beispiel auf ein kostenloses Dessert, ein Kölsch aufs Haus oder ein kostenloses Kinderessen bei der Bestellung einer Hauptspeise.

Rhein-Sieg: Exklusive Vorteile in 12 Restaurants

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Zu den teilnehmenden Restaurants zählen unter anderem das Frank Long in Niederkassel, das Haus am Berg in Neunkirchen-Seelscheid und das Ristorante Remise in Siegburg.