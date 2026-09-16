„Das Leben will einen ausgeben und das will ich sehen“ – diese Zeile dürften nicht nur Seeed-Fans am Wochenende wörtlich nehmen, es könnte auch das Motto des Hennefer Stadtfests sein. Bei der Seeed-Coverband Music Monks, die am Samstagabend (19. September) spielt, wird sie auf jeden Fall zu hören sein. Ab Freitag (18. September) wird die Frankfurter Straße zur Festmeile: Das Stadtfest lockt mit tollen Konzerten und der traditionellen Kirmes.

Die Verkaufsbuden, Aktions- und Informationsstände, Getränkepavillons und Anbieter von Speisen – zusammen rund 200 – öffnen am Freitag ab 15 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. Hier gibt es Musikprogramm und Attraktionen auf einen Blick:

Den offiziellen Startschuss für das Fest gibt Bürgermeister Mario Dahm mit dem Fassanstich um 18 Uhr auf der Bühne der Kreissparkasse Köln an den Bahnschranken. Danach stehen dort die One-Pop Coverband und ab 21 Uhr Kaschämm auf dem Programm. Auf der DLS-Bühne an der Frankfurter Straße treten ab 18 Uhr Sir Williams mit Songs von Robbie Williams und später Papaz Finest mit Partyhits auf. Am Stadtsoldatenplatz beginnt der Abend mit der After-Work-Party.

Viel Musik gibt es auf den verschiedenen Bühnen in Hennef

Am Samstag geht es bereits um 11 Uhr an der DLS-Bühne weiter. Ganz heimatbezogen spielt der Musikverein, gefolgt von Italo-Sänger Christian Meringolo und der Partyband Jolaba. Bei Captain Dance ist der Name Programm, sie spielen Hits der 90er Jahre. Höhepunkt ist der Auftritt der Music Monks um 22 Uhr. Die Seeed- und Peter Fox-Coverband liefert dicke Beats und Bass. Auf der Kreissparkassen-Bühne spielt um 15 Uhr die Folk-Gruppe Fiesta Poets, gefolgt von den 50er und 60er Jahre-Helden Sam Cheanz & The Blue Denims. Kölsche Tön gibt es von Machemer und Jeckediz. Am Stadtsoldatenplatz gibt es ab 15 Uhr Auftritte der Tanzschule Lars und von Michaela Macherey, bevor am Abend die große DJ-Party mit Alex & Mike steigt.

Der Sonntag beginnt mit Blasmusik und Tanz. Auf der DLS-Bühne spielen ab 11 Uhr unter anderem das Blasorchester Uckerath, Rody Reyes und das Cologne Salon Rockester. An den Bahnschranken gibt Sem Seiffert um 14 Uhr ein Konzert für Kinder, um 15.30 Uhr singt der kölsche Amerikaner Boysie White, gefolgt von der Coverband Teachrz. In der FALC-Arena laden die Hennefer Stadtsoldaten ab 11 Uhr zum karnevalistischen Frühschoppen unter dem Motto „Von Pänz – Für Pänz“ ein. Am Nachmittag folgen weitere Tanz- und Musikauftritte, ehe eine Party mit Disco-Klassikern den Festsonntag beschließt.

Die Frankfurter Straße in Hennef wird für das Stadtfest umfunktioniert in 950 Meter lange Feiermeile, Markt und Heiligenstädter Platz werden Kirmesgelände. Archivfoto. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Beim Familientag gibt es 25 Prozent Ermäßigung auf jeweils ein Produkt

Neben dem Bühnenprogramm gehört auch die große Kirmes zum Stadtfest. Sie läuft von Samstag bis Montag auf dem Marktplatz und dem Heiligenstädter Platz. Dort stehen unter anderem ein Autoscooter und das beliebte Riesenrad. Bürgermeister Mario Dahm eröffnet die Kirmes am Samstag um 15 Uhr mit einem weiteren Fassanstich. Am Montag findet ab 14 Uhr der Familientag statt. Jeder Schausteller bietet ein Produkt um 25 Prozent vergünstigt an. Dies gilt sowohl für die Fahrgeschäfte als auch für die Essens- und Getränkestände. Am Sonntag ist Weltkindertag, den die familienfreundliche Stadt Hennef von 15 bis 18 Uhr auf Willy-Brandt-Platz feiert. Hier gibt es viele Attraktionen für die Kleinsten.

Bei den Buslinien kommt es während des Stadtfestes zu Änderungen. Für die Linien SB53, 510, 530, 531, 532 und 578 wird die Haltestelle Hennef Bahnhof auf die andere Gleisseite in die Mittelstraße an den „Place le Pecq“ verlegt. Die Haltestellen Bröltalstraße und Obere Siegstraße entfallen ersatzlos. Bei den Linien 516, 522, 523, 524, 525 und 527 werden zusätzlich die Haltestellen Mozartstraße und Theodor-Heuss-Allee nicht bedient. Die Haltestelle Sieg-Rheinischer Hof befindet sich vorübergehend an der Bonner Straße auf Höhe der Hausnummern 60 F und 65.

Bei der Linie 529 werden die Haltestellen Theodor-Heuss-Allee und Sieg-Rheinischer Hof mitbedient. Letztere wird ebenfalls an die Bonner Straße verlegt. Auch die Linie SB52 fährt den Hennefer Bahnhof über die Ersatzhaltestelle am „Place le Pecq“ an, während die Haltestelle Bröltalstraße entfällt. Bei der Linie 592 werden alle Schulen regulär bedient. Allerdings fährt auch diese Linie die Bröltalstraße nicht an, der Hennefer Bahnhof wird über die Ersatzhaltestelle in der Mittelstraße bedient.