In Hennef-Uckerath ist am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Die Täter sind auf der Flucht, die Polizei sucht auch mit einem Hubschrauber nach ihnen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich nach bisherigen Erkenntnisse zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer gegen 3 Uhr morgens Zugang zum Vorraum der Bankfiliale an der Westerwaldstraße.

Täter sprengten Geldautomaten – Bankraum und Bäckerei schwer beschädigt

Dort brachten sie eine Sprengvorrichtung an einem Geldautomaten an und verursachten einen Explosion. Sie flüchteten in einem dunklen Auto. Der Wagen wurde später in Rheinland-Pfalz auf der L272 gefunden, allerdings ohne Insassen und mit deutlichen Unfallspuren. Die Täter waren zu Fuß weiter geflüchtet.

Die Explosion beschädigte den Vorraum der Bank und die angrenzende Bäckerei erheblich, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich nach draußen gebracht. Die Statik muss noch geprüft werden.

Die mutmaßlichen Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer von ihnen trug eine Stirnlampe. Ob die Männer Beute machten und wie viel ist derzeit unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0221/2290 der per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (at)