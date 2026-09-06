„Mama, was macht man hier?“ Der kleine Besucher schien etwas ratlos zu sein. Dabei gab es auf dem Kindersportfest in Hennef viel zu entdecken, das der Stadtsportverband (SSV), die Stadt Hennef und die Sportvereine der Stadt veranstalteten.

Miriam (4) hatte großen Spaß auf dem Bungee-Trampolin. Copyright: Claudia Freytag

Miriam (4) juchzte vor Vergnügen auf dem Bungee-Trampolin, Heaven (8) probierte sich am Stand von Blau-Weiß Hennef im Kleinfeldtennis aus, und Benne (8) testete die Mini-Paddelbötchen.

Viele Vereine waren mit Ständen vertreten, ob mit ihrer Sportart oder auch mit Getränkeverkauf. „Für die Sportvereine ist das eine gute Werbung“, stellte SSV-Geschäftsführer Klaus Metzner fest. Nicht wenige Kinder interessierten sich im Anschluss an das Fest für den Sport im Verein.

Kindersportfest Hennef Kleinfeldtennis Heaven (8) Copyright: Claudia Freytag

Das bestätigte Alex Billigen, Vorsitzender des Tennisclubs Blau-Weiß Hennef: „Vor zwei Jahren sind nach dem Fest acht Kinder eingetreten.“ Derzeit nehme der Verein aber keine neuen Mitglieder mehr auf.

Benne (8) testete die Paddelbötchen. Copyright: Claudia Freytag

Hennefer Kindersportfest begann als Jubiläumsveranstaltung der Kreissparkasse

Seine Wurzeln habe das Kindersportfest in der Feier zum 100-jährigen Bestehen der damaligen Kreissparkasse Hennef. Damals habe deren Verwaltungsrat nach einer passenden Veranstaltung gesucht, erinnerte sich Thomas Wallau, der dort zu jener Zeit Mitglied war. Inzwischen fördern die Hennef-Stiftung und die Kreissparkasse Köln die Veranstaltung.

Die Initiative „Blühendes Hennef“ stellte sich beim „Tag der Zukunft“ vor. Copyright: Claudia Freytag

Direkt nebenan stellten sich beim „Tag der Zukunft“ Vereine und Initiativen wie der ADFC, Blühendes Hennef, die AG Klimaschutz, Hennef Power und die Bürgerenergie eG vor.