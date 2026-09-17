Ein 35-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag (16. September) in Siegen einen Lieferwagen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 16.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Eiserfelder Straße.

Der 32-jährige Fahrer des Wagens war dabei, ein Paket in dem Geschäft zuzustellen. Er ließ den Transporter unverschlossen und mit steckendem Zündschlüssel vor der Tür stehen.

Diese Gelegenheit nutzte der 35-Jährige, stieg in das Fahrzeug und fuhr davon. Die umgehend eingeleitete Fahndung führte die Polizei schließlich nach Hennef, wo der Lieferwagen geortet werden konnte.

Dort fanden die Polizisten und Polizistinnen das Fahrzeug auf einem Parkplatz. Auf der Ladefläche lag der 35-jährige Dieb, der die Tat einräumte.

Die Beamten und Beamtinnen stellten den Transporter sicher. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (red)