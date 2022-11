Lohmar – Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall an der Anschlussstelle Lohmar der A3 schwer verletzt worden. Nach einem Zusammenstoß blockierten zwei Fahrzeuge die B484, die in beide Richtungen für vier Stunden gesperrt blieb.



Um kurz nach 7 Uhr wollte ein 35-jähriger Bad Honnefer mit seinem Auto von der Autobahn kommend nach links in Richtung Siegburg auf die B484 abbiegen. Der Polizei zufolge übersah der 30-jährige Fahrer eines Transporters, der auf der Bundesstraße in Richtung Lohmar unterwegs war, die rote Ampel. Er stieß mit der Fahrerseite des abbiegenden Autos zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Transporter auf die Gegenfahrbahn. Er querte alle drei Spuren und prallte in die Leitplanke.



Der Autofahrer des BMWs wurde schwer verletzt. Copyright: Marius Fuhrmann

Der Mann am Steuer des BMW wurde schwer verletzt, der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Sie waren nicht eingeklemmt, der Rettungsdienst konnte sie schonend aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe mit einem Bindemittel ab. Vorbeifahrende Autofahrer hatten das Öl großflächig verteilt. Zur Beseitigung musste eine Spezialfirma anrücken. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.



Wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten blieb die B484 an der Anschlussstelle Lohmar bis 11 Uhr gesperrt. Alle Autofahrer, die an dieser Kreuzung links abbiegen wollten, kamen nicht durch. Auch die Fahrt von Lohmar nach Siegburg auf der B484 war in beiden Richtungen nicht möglich. Die Abfahrten aus Richtung Köln nach Siegburg und aus Richtung Frankfurt nach Lohmar blieben dagegen frei. Der Verkehr staute sich bis ins Lohmarer Stadtgebiet hinein.



Auch der Busverkehr der Linien 555, 556 und 557 war betroffen. In Fahrtrichtung Lohmar konnten die Haltestellen Königsberger Straße, Bachstraße und Steinhöfer Weg nicht angefahren werden. Die Busse wurden umgeleitet.