Die Gemeinschaftsgrundschule wird umziehen. Der Neubau soll am Ortsrand entstehen.

Lohmar – Noch gibt es die Grundschule Birk nur auf dem Papier, doch bald rollen am Ortsrand die Bagger an. Die ersten Bauarbeiten in der zweiten Jahreshälfte 2022 betreffen allerdings nicht unmittelbar das Gelände unterhalb des Sportplatzes.



Zunächst werden das Regenrückhaltebecken auf der anderen Seite der Kreisstraße 13, die Erschließungsanlagen und die Zuwegungen in Angriff genommen. Die Straßenbauarbeiten auf der K13 und in Verlängerung des Pastor-Biesing-Weges haben auch Auswirkungen auf Anwohner und Pendler.



Kreisstraße wird gesperrt



Während des Ausbaus an der K13, die die Ortsteile Heide und Inger verbindet, müsse diese vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Für die Linienbusse werde eine Umleitungsstrecke über die Feldstraße vorgesehen.



Die Grundschule, ein Holzbau mit Gründächern, soll ab 2023 errichtet werden. Außerdem entstehen auf dem Hanggrundstück ein Seniorenheim, Betreutes Wohnen, ein Kindergarten und das neue Feuerwehrhaus. „Trotz umfangreicher Vermeidungsmaßnahmen“, teilt die Stadt mit, müssten die Anwohner mit einem erhöhten Lkw-Verkehr, mit Lärm und Staub rechnen.



Der Sonderausschuss Birk hat die Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplanes 47 beschlossen. Die Planunterlagen können noch bis Montag, 4. April, im Planungsamt der Stadt eingesehen werden. Aufgrund der Pandemie ist der Zugang zum Stadthaus ausschließlich nach Terminvereinbarung und mit einem 3G-Nachweis möglich. Die Unterlagen können auch auf der Homepage der Stadt eingesehen werden.



Stellungnahmen der Bürger würden in die abschließende Entscheidung des Stadtrates einfließen.