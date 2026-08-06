Ein 89-jähriger Mann aus Lohmar ist am Dienstag (4. August) Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Arzt einer Bonner Klinik aus und behauptete, der Sohn des Seniors benötige dringend ein lebensrettendes Medikament im Wert von 200.000 Euro.

In dem Glauben, das Leben seines Sohnes zu retten, händigte der 89-Jährige einem Abholer Gold aus. Der Mann erschien gegen 17.30 Uhr an der Wohnanschrift des Geschädigten in Lohmar-Holl. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei mutmaßlich im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich.

Polizei sucht nach Zeugen und Zeuginnen

Der Abholer wird vom Geschädigten als etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkle Haare und einen gebräunten Teint. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Dienstagnachmittag im Bereich Lohmar-Holl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 zu melden. (red)