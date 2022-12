Niederkassel – „Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir weiter auf dem richtigen Weg sind“, sagt Küchenchef Thomas Gilles vom Clostermanns Hof in Niederkassel-Uckendorf erfreut. Der begehrte Michelin-Stern für das Restaurant wurde jetzt erneut bestätigt.



Er sei jedoch für „das gesamte Team gedacht“, betont Gilles. Ein guter Koch allein könne nicht viel bewirken, das Zusammenspiel in der Küche und im Restaurant mit dem dortigen Chef Dennis Blanke sei extrem wichtig. Nur dann „fühlt sich der Gast auch wohl, und es schmeckt ihm“. Und nur so bekomme man auch den Michelin-Stern.



In der Pandemie mit dem Lockdown habe das Restaurant neue Wege suchen müssen, die Gäste hätten jedoch weiter zum Clostermanns Hof gehalten. „Bei uns sind die Tische voll.“ Das liegt daran, dass Gilles immer mit neuen Ideen überrascht. „Zum Beispiel die gebackene Auster in der Kombination mit Sesam.“ Auch ansonsten kritische Gäste hätten dafür ein „ausdrückliches Lob“ gehabt. Allerdings habe es einige „Überzeugungsarbeit bei der Bestellung“ gebraucht, berichtet Gilles, der gern persönlich am Tisch berät.

Exotisch ist diese Kombination: Mit einer Paste aus der in Japan beliebten Salzpflaume wird der Rochenflügel abgeschmeckt. Kölsche Küche kombiniert mit maritimem Ambiente ist die Jakobsmuschel mit lauwarmem Linsensalat und Flönz. Die Blutwurst stammt von einer historischen Schweinerasse aus dem Münsterland.



Sommelier Dennis Blanke sammelt erst Geruchseindrücke. Copyright: Stefan Villinger

„Geschmack muss die Chance haben, sich zu entwickeln“, beschreibt Gilles seine Philosophie. Dazu gehört für ihn das Perlhuhn, dass er als „Königin des Geflügels“ bezeichnet. Hühner würden meist nach gut einem Monat geschlachtet. Das Perlhuhn mit Spitzpaprika, das aus seiner Küche kommt, ist 110 Tage alt. „Das Fleisch ist zart und zergeht auf der Zunge“, beschreibt er das Geschmackserlebnis. Hühnern werde „in der Gourmetküche leider nicht der Platz eingeräumt, der ihnen zusteht“. Zu oft werde dieses delikate Fleisch einfach auf der Karte vergessen.

Seinen Stern feiern wird das ganze Team mit Gästen am Mittwoch, 25. Mai, ab 18 Uhr bei einer Küchenparty. Noch können Plätze gebucht werden. „Die Türen zur Küche stehen dann für alle offen, und es gibt dort verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Köstlichkeiten“, kündigt Gilles an. Sommelier Dennis Blanke hat dazu die passenden Weine herausgesucht.

Sterne Restaurants in Bonn

Auch in Bonn wurden zwei Restaurants erneut mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Das Yunico mit einer japanisch modernen Küche und das Halbedel's Gasthaus, wo französisch gekocht wird.