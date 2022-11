Niederkassel – Im Stadtgebiet von Niederkassel soll es neun weitere Stationen für das Fahrradverleihsystem der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) geben. Die RSVG-Bikes sind dann auch an der Fähre und an der Lenaustraße in Lülsdorf, an der Realschule in Mondorf sowie an der Bergstraße und am Sportplatz in Niederkassel-Ort, an der Bahnhofstraße, der Pastor-Ibach-Straße, in der Straße Im Auel sowie am Sportplatz in Rheidt zu finden.



Die neuen Stationen sind Teil der Erweiterung des Verleihsystems im gesamten rechtsrheinischen Kreisgebiet. Damit können an mehr als 100 Stationen insgesamt 462 Fahrräder ausgeliehen und zurückgegeben werden.



Darunter sind 100 E-Bikes an 25 Standorten in den bergischen Regionen des Rhein-Sieg-Kreises. Bürgermeister Stephan Vehreschild zeigte sich erfreut über den Ausbau des Verleihsystems, sagte aber auch, er hoffe auf eine Erweiterung nach Bonn und Köln: „Diese Beziehungen sind für Niederkasseler besonders wichtig.“ (pf)