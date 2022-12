In einer Rechtskurve Am Pleisbach verlor der Fahrer in Sankt Augustin die Kontrolle über seinen Wagen.

Sankt Augustin – Hohen Sachschaden, insbesondere an fremden Eigentum, hat ein 24-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen in Sankt Augustin-Niederpleis verursacht. Er hatte mit seinem Mercedes mehrere Zäune durchbrochen und war durch ein Gebüsch gefahren. Dabei wurden er und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt.

Gegen 4.15 Uhr fuhr der 24-jährige Sankt Augustiner auf der Schulstraße in Richtung Niederpleis-Zentrum. In einer Rechtskurve Am Pleisbach verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte über den linken Fahrbahnrand. Die Limousine durchbrach einen Maschendrahtzaun und schoss durch das Gebüsch. Dabei riss der Wagen dicke Äste umstehender Bäume mit.

Unfallwagen durchschlägt mehrere Zäune

Der Mercedes durchbrach einen weiteren Zaun aus Metall und wurde auf die Motorhaube eines parkendes VW Golfs katapultiert. Die Unfallfahrt endete im gegenüberliegenden Zaun eines angrenzenden Grundstücks Am Pleisbach, wo der Fahrer auch noch eine Laterne umriss. Tannenzweige lagen auf der Straße und den Autos, umgeben von Trümmerteilen.

Die erschrockenen Nachbarn, die durch den Knall geweckt worden waren, hatten die Feuerwehr alarmiert. Ersten Meldungen zufolge sollten die Insassen eingeklemmt sein. Der 24-jährige Sankt Augustiner und die beiden 17 und 19 Jahre alten Mitfahrer aus Bad Honnef wurden jedoch nur leicht verletzt und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Ursache für den Unfall ist bisher unklar

Der Feuerwehr blieb nur, die Unfallstelle auszuleuchten und die Polizei bei der Unfallaufnahme zu unterstützen. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Ob Faktoren wie überhöhte Geschwindigkeit, Alkoholeinfluss oder Glatteis eine Rolle gespielt haben, vermochten die Beamten am Samstagmorgen nicht zu sagen. Die Schulstraße blieb zwischen Am Engelsgraben und Alte Marktstraße gesperrt.