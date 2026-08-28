„Du bist schön, ich will dich heiraten!“Wie ein Paar aus Sankt Augustin die große Liebe fand

Die 15-jährige Veronika wollte sich mit ihren Freundinnen ein Handballspiel angucken, immer wieder bekommt sie während des Spiels Blicke vom Torwart zugeworfen. Und dann fängt dieser auch noch an zu rufen: „Du bist schön, ich will dich heiraten.“ Heute erzählen Veronika und Pal Dolezar aus Sankt Augustin-Mülldorf diese Geschichte, nachdem sie wirklich 60 Jahre verheiratet sind.

Nach dem Flirt auf dem Handballfeld überraschte der 21-jährige Pal Dolezar seine Herzensdame an ihrem Geburtstag, unter dem Arm habe er ein Grammophon, eine Flasche Martini, sowie eine rote Rose gehabt.

Nur zwei Tage nach Veronikas 18. Geburtstag fand die Trauung statt

Dass sie heiraten wollen, sei schnell klar gewesen, erzählen Veronika und Pal Dolezar. Sie mussten jedoch die Volljährigkeit der Braut abwarten. Nur zwei Tage nach Veronikas 18. Geburtstag fand die Trauung statt.

Diese Liebesgeschichte spielte sich im damaligen Jugoslawien ab, das Paar zählte zur ungarischen Minderheit. Bei einer typisch ungarischen Hochzeit über drei Tage mit 130 Gästen haben die beiden sich in der Stadt Nagykansiza 1966 das Ja-Wort gegeben. Kurz darauf kam ihre Tochter Judith zur Welt. „Gott sei Dank das einzige Kind“, sagt Veronika Dolezar heute. Verwandte zur Kinderbetreuung hatten sie nämlich keine, nachdem sie 1970 haben ihre Heimat verließen, um als Gastarbeiter nach Deutschland zu kommen.

In Hattingen kamen sie unter und stellten zunächst Drahtseile her. „Eine schmutzige, schwere Arbeit“, erinnert sich Veronika Dolezar. Ihr Ehemann hat in Jugoslawien das Müllerhandwerk gelernt. Sie, fand er, solle auch in diesem Bereich arbeiten. Für 20 Pfennig rief Veronioka Dolezar in der nächsten Telefonzelle die Firma „Aurora Mehl“ aus Köln-Deutz an und fragte nach Arbeit. Die Antwort am anderen Ende der Leitung war: „Sehr gerne.“

Veronika und Pal Dolezar aus Sankt Augustin-Mülldorf heirateten zwei Tage nach dem 18. Geburtstag der Braut. Copyright: Jonathan Schmitt

Also fuhren die Dolezars ins Rheinland, um sich vorzustellen. „Ich habe meiner Nachbarin 50 Mark gegeben, um ihr Auto zu leihen für den Weg“, erzählt Veronika Dolezar. Beide Eheleute bekamen eine Stelle und zogen 1974 nach Köln-Ostheim. Pal Dolezar habe etwa 1500 Tonnen Mehl am Tag vermahlen, erzählt er. Seine Frau arbeitete in der Packstation der Firma.

1978 erlangten beide die deutsche Staatsbürgerschaft. Als es ihnen dann irgendwann zu laut wurde in der Nachbarschaft ihrer Kölner Sozialwohnung im vierten Stock, zogen sie in ein Haus nach Sankt Augustin-Mülldorf. Dort lebt das Paar bis heute und feiert am heutigen Freitag (28. August) seine Diamanthochzeit.