Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es zwar mehr Baugenehmigungen, es werden aber weniger Wohnungen genehmigt. Das geht aus den neuesten Zahlen des Landes hervor.
Rhein-Sieg-KreisMehr Baugenehmigungen für Häusle-Bauer
Im Rhein-Sieg-Kreis werden wieder mehr Wohnhäuser genehmigt, doch es entstehen darin deutlich weniger Wohnungen. Während die Genehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen, bricht der Geschosswohnungsbau ein, wie sich aus der von IT.NRW veröffentlichten Baugenehmigungsstatistik für das erste Halbjahr 2026 ergibt.
Die Gesamtzahl der genehmigten Wohnungen sank im ersten Halbjahr 2026 im Rhein-Sieg-Kreis um 24,3 Prozent und damit wesentlich stärker als im NRW-Durchschnitt. Entscheidend zu dieser Entwicklung im Kreis beigetragen hat die Tatsache, dass die Zahl der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 42,7 Prozent eingebrochen ist.
Weniger Mehrfamilienhäuser genehmigt als im Vorjahreszeitraum
Insgesamt sank die Zahl der genehmigten Wohnungen zwischen Januar und Juni 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 200, nämlich von 836 auf 633.
In der Nachbarstadt Köln stieg die Zahl dagegen um 7,1 Prozent auf 1377, in Bonn sogar um 73,8 Prozent auf 457. Mehrere Nachbar-Landkreise verzeichneten dagegen ebenfalls Rückgänge.
Je nach Gebäudetyp ist die Entwicklung im Rhein-Sieg-Kreis unterschiedlich: Es wurden zwar mehr Einfamilienhäuser genehmigt als im Vergleichszeitraum (plus 19,3 Prozent auf 229) und mehr Zweifamilienhäuser (plus 29,4 Prozent auf 22), aber weniger Mehrfamilienhäuser (minus 15,4 Prozent auf 33). Insgesamt ergab das ein Plus von 14,5 Prozent bei den neuen Wohngebäuden insgesamt (284 gegenüber 248).
NRW-weit sollen insgesamt sollen 15.876 Wohnungen (minus 5,1 Prozent) in neuen Wohngebäuden entstehen. Weitere 3810 Wohnungen (plus 8,3 Prozent) sind durch Baumaßnahmen an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden – wie etwa durch den Ausbau von Dachgeschossen – geplant. In neuen Nichtwohngebäuden – also in gemischt genutzten Gebäuden, die überwiegend nicht Wohnzwecken dienen – sind weitere 505 Wohnungen vorgesehen.
Baugenehmigungen 2025
IT.NRW nennt auch die Zahl der Baugenehmigungen für Neubauten und an bestehenden Gebäuden im Jahre 2025 in den 19 Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises:
- Alfter 125
- Bad Honnef, Stadt 38
- Bornheim, Stadt 82
- Eitorf 27
- Hennef (Sieg), Stadt 74
- Königswinter, Stadt 77
- Lohmar, Stadt 72
- Meckenheim, Stadt 63
- Much 43
- Neunkirchen-Seelscheid 44
- Niederkassel, Stadt 21
- Rheinbach, Stadt 45
- Ruppichteroth 28
- Sankt Augustin, Stadt 67
- Siegburg, Stadt 34
- Swisttal 43
- Troisdorf, Stadt 100
- Wachtberg 35
- Windeck 54