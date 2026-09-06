Im Rhein-Sieg-Kreis werden wieder mehr Wohnhäuser genehmigt, doch es entstehen darin deutlich weniger Wohnungen. Während die Genehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen, bricht der Geschosswohnungsbau ein, wie sich aus der von IT.NRW veröffentlichten Baugenehmigungsstatistik für das erste Halbjahr 2026 ergibt.

Die Gesamtzahl der genehmigten Wohnungen sank im ersten Halbjahr 2026 im Rhein-Sieg-Kreis um 24,3 Prozent und damit wesentlich stärker als im NRW-Durchschnitt. Entscheidend zu dieser Entwicklung im Kreis beigetragen hat die Tatsache, dass die Zahl der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 42,7 Prozent eingebrochen ist.

Weniger Mehrfamilienhäuser genehmigt als im Vorjahreszeitraum

Insgesamt sank die Zahl der genehmigten Wohnungen zwischen Januar und Juni 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 200, nämlich von 836 auf 633.

In der Nachbarstadt Köln stieg die Zahl dagegen um 7,1 Prozent auf 1377, in Bonn sogar um 73,8 Prozent auf 457. Mehrere Nachbar-Landkreise verzeichneten dagegen ebenfalls Rückgänge.

Je nach Gebäudetyp ist die Entwicklung im Rhein-Sieg-Kreis unterschiedlich: Es wurden zwar mehr Einfamilienhäuser genehmigt als im Vergleichszeitraum (plus 19,3 Prozent auf 229) und mehr Zweifamilienhäuser (plus 29,4 Prozent auf 22), aber weniger Mehrfamilienhäuser (minus 15,4 Prozent auf 33). Insgesamt ergab das ein Plus von 14,5 Prozent bei den neuen Wohngebäuden insgesamt (284 gegenüber 248).

NRW-weit sollen insgesamt sollen 15.876 Wohnungen (minus 5,1 Prozent) in neuen Wohngebäuden entstehen. Weitere 3810 Wohnungen (plus 8,3 Prozent) sind durch Baumaßnahmen an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden – wie etwa durch den Ausbau von Dachgeschossen – geplant. In neuen Nichtwohngebäuden – also in gemischt genutzten Gebäuden, die überwiegend nicht Wohnzwecken dienen – sind weitere 505 Wohnungen vorgesehen.

Baugenehmigungen 2025

IT.NRW nennt auch die Zahl der Baugenehmigungen für Neubauten und an bestehenden Gebäuden im Jahre 2025 in den 19 Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises: