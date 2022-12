Die Impfaktion in der Kantine des Kreishauses findet an drei Adventssamstagen statt. Zum Auftakt war der Andrang groß.

Siegburg – Miroslawa Josch steht an der Mühlenstraße und zückt ihren Impfausweis. Die 61-Jährige wartet darauf, dass sie bei der Advent-Impfaktion im Kreishaus geboostert wird. „Beim Hausarzt hat man mir einen Termin für den 24. Januar gegeben, sieben Monate nach meiner Zweitimpfung. So lange wollte ich nicht warten, weil ich Probleme mit meinem Immunsystem habe“, erzählt die Seelscheiderin. Geduldig harrt sie in einer Schlange aus, die sich zeitweise bis zur Frankfurter Straße zieht.

Impfwillige bereit lange und in Kälte zu Warten

Schon eine Stunde warten Monika (71) und Karlheinz Brücker (73) aus Lohmar. „Wir wollten schnell einen Termin. Ende Januar ist uns zu spät“, sagt auch Brücker. Da nimmt das Ehepaar gern eine Stunde in der Kälte in Kauf, Temperaturen von vier Grad findet man erträglich und lobt im übrigen die Impfaktion, die an drei Samstagen vor Weihnachten von 10 bis 16 Uhr in der Kantine stattfindet.

Der Zugang liegt an der Liefereinfahrt des Kreishauses. Dort gab es ein Nadelöhr, an dem zeitweise der Betrieb ins Stocken geriet – vor allem deshalb, „weil viele die Impfunterlagen nicht mitgebracht haben“, sagt Pressesprecherin Rita Lorenz. Für einen reibungslosen Ablauf bittet sie alle Impfwilligen, die Papiere auf der Homepage des Kreises herunterzuladen, auszudrucken und vorab auszufüllen. Ansonsten aber verlief die Premiere wie am Schnürchen.



Das Besondere: Das gesamte Personal für diese von Christoph Demmer koordinierte Aktion – pro Tag 32 Leute – stammt aus der Kreisverwaltung. „Als die Aktion im Intranet bekannt wurde, haben sich innerhalb weniger Minuten 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet“, sagte Kreisdirektorin Svenja Udelhoven.

Landrat Schuster stolz auf Engagement der Mitarbeiter

Er sei stolz auf dieses Engagement, sagte Landrat Sebastian Schuster zur Begrüßung, der die Vorzüge des improvisierten Impfzentrums lobte: „Es ist freundlich, hell und warm, liegt zentral und hat das Parkhaus vor der Tür.“ In der nächsten Woche, so kündigte Schuster an, wird die Kreisverwaltung zusätzlich zu den Impfstellen im Sankt Augustiner Huma-Markt und in Meckenheim noch einen umgebauten Truck in Betrieb nehmen. „Der sieht richtig schick aus.“

In der Kantine sitzen die Wartenden zwar auf dem Trockenen – zu Essen und zu Trinken gibt es nichts –, dafür leuchtet der Weihnachtsbaum, und die Ruhezone hinterm Flatterband ist großzügig bemessen. Fünf Impfkabinen sind eingerichtet, in denen das medizinische Personal des Gesundheitsamtes die Spritzen verabreicht. „Bei den Erstimpfungen sind viele junge Leute dabei“, beobachtet die leitende Ärztin Dr. Kirsten Hasper gegen Mittag des ersten Impftages.

Auch mit Impfskeptikern hat sie gesprochen, die sich nun doch gegen Covid-19 immunisieren ließen, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Erschüttert hat sie, „dass auch ältere Menschen mit Vorerkrankungen dabei sind, die sich zu diesem späten Zeitpunkt zum ersten Mal impfen lassen“.

Kein Thema ist das hingegen für Hermann Peters, der sich von Hasper die Auffrischungsimpfung geben lässt. „Ich wollte das Boostern noch vor Weihnachten haben, damit ich in Sicherheit mit der Familie feiern kann“, sagt der 73-Jährige aus Siegburg.