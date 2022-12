Siegburg – Simon, obwohl gerade erst sechs Jahre alt, war schon zum zweiten Mal dabei. Gemeinsam mit seinem Kumpel Milan hat er sich mit Arbeitshandschuhen und Müllbeutel ausgestattet und ist ganz wild darauf, durch Wolsdorf zu laufen und Müll einzusammeln.

Die beiden Jungs gehörten zu den gut 100 Menschen, die sich auf dem Schulhof der Grundschule an der Jakobstraße trafen, um am Samstag beim 18. Siegburger Stadt-Putz-Tag zum Großreinemachen auszuschwärmen.

Fast 150 hatten sich bei Bernd Junkersfeld angemeldet. Der 2. Schatzmeister hatte mit seinem Junggesellenvereins Rosenhügel für die Interessengemeinschaft der Wolsdorfer Vereine die Zügel für die Organisation in die Hand genommen. Doch kurzfristig hagelte es Absagen. Viele hatten sich mit Corona angesteckt und verzichteten auf ihre Teilnahme.

Niklas Esch kletterten über die Mauer in den Hang. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Doch egal ob Karnevalsverein, Kindertagesstätte, Grundschule oder Kinderheim Pauline von Mallinckrodt – sie alle genossen es, wieder einmal zusammen zu kommen, gemeinsam aktiv zu sein und dabei auch noch was Gutes fürs „Dorf“ zu tun. Belohnt wurde der Einsatz mit Pizza, Erbsensuppe und Süßigkeiten für die Kinder.

Schon am Tag zuvor hatten Kindereinrichtungen und Schulen los gelegt, Hauptsammeltag aber blieb der Samstag. Leider fielen auch die Taucher aus, die sonst den Mühlengraben durchkämmten. So blieb die Mulde für den Metallschrott ziemlich leer.

Die Müllsäcke stapelten sich am Ende. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Doch nicht weniger spektakulär war die Aktion des Deutschen Alpenvereins, Sektion Rhein-Sieg. Die Kletterer stiegen am Johannestürmchen über die Mauer in den Hang und lasen dort auf, was in die Tiefe geschmissen wird. Und das war reichlich. Immer wieder blieben Spaziergänger stehen und blickten hinauf.

Siegburger Stadt-Putz-Tag: Sammler fanden viele Masken

Im ganzen Stadtgebiet waren trotz der vielen kurzfristigen Absagen waren die Sammler eifrig unterwegs. Ungeheuer viele Masken fanden sie. Der Fischschutzverein entdeckte am Ufer des Flusses Chemikalien, deren Herkunft noch nicht bekannt ist. Einen besonderen Fund erlebte Vizebürgermeisterin Susanne Haase-Mühlbauer.

Beim Bilanzziehen am Bauhof steigerte sie die Spannung und präsentierte – das Bild einer Meerjungfrau. Die hatte ein Mädchen aufgelesen und wollte den „Schatz“ eigentlich nicht mehr hergeben. Der neue Leiter des Amtes für Umwelt und Wirtschaft, Ole Erdmann, nahm das dankbar auf.

Das könnte Sie auch interessieren:

Umwelt in Hennef Anzeige Dorfjugend findet jede Menge Müll – sogar einen Zigarettenautomaten von Sandra Ebert

Seit 1930 in der Familie Anzeige Ehepaar führt den Dorfladen der Großeltern in Siegburg weiter

Aufräum-Team am Michaelsberg Anzeige Für Zoran Kavgic bleibt kein Stück Müll unentdeckt von Stefan Villinger

Denn ungern sprach er von Müll, sondern betonte die Bedeutung von Wertstoffen, die da weggeworfen werden. Bürgermeister Strefan Rosemann nannte den Stadt-Putz-Tag einen „guten Auftakt ins Jahr“ und dankte Andrea Meister und Gabi Bauer, die die Koordination übernommen hatten.

1800 Teilnehmer aus 55 Vereinen waren ursprünglich gemeldet, erstmals auch „Fridays for future“. Von Henrichs gab es gut 1000 Müllsäcke und mehr als 1500 Paar Handschuhe. Weniger Leute hieß auch weniger Müll, am Ende kamen rund 25 Kubikmeter zusammen, es waren früher schon mal bis zu 35.

Müllsammelaktionen in anderen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis

Mehrere Kommunen laden zum Saubermachen ein. In allen Fällen werden Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke gestellt.

Troisdorf



Aktionen sind für die Woche vom 19. bis 26. März möglich. Bei der Anmeldung per E-Mail werden Sammelort und -zeitpunkt, Personenzahl (unterschieden in Erwachsene und Kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie sechs bis zehn Jahren) und das benötigte Material angegeben. (dk)



Sankt Augustin



Gesammelt wird vom 19. bis 26. März. Die Materialien können nach Verfügbarkeit und gegen ein Pfand von fünf Euro zu folgenden Terminen im Foyer des Technischen Rathauses, An der Post 19, abgeholt werden: Mittwoch, 16. März, 10 bis 12 Uhr und 17 bis 18 Uhr; Freitag, 18. März, 15 bis 17 Uhr; Mittwoch, 23. März, 10 bis 12 Uhr,17 bis 18 Uhr. (vr)

Neunkirchen-Seelscheid



Zentraler Termin ist Samstag, 19. März, die Teilnahme ist bis zum 26. März möglich. Anmeldung unter Angabe des Wunschtermins und -ortes bei Kerstin Schuck unter 02247/30 34 03 oder per E-Mail. (que)



Niederkassel



Aktionen sind möglich in der Woche vom 20. bis 27. März. Anmeldung mit Angabe der Teilnehmerzahl und der Sammelstelle per E-Mail beim Umweltamt. Der Umweltschutz-Verein Pfaffenhütchen beteiligt sich am Samstag, 26. März, an vier Stellen im Stadtgebiet. Treffpunkte sind jeweils um 10 Uhr die katholische Grundschule in Lülsdorf, der Alte Friedhof am Rhein in Niederkassel-Ort, die Brücke zur Laach in Rheidt und der Fähranleger in Mondorf. Infos bei Dankwart Kreikebaum, 02208/64 56. (pf)



Hennef



Die Stadt ruft für Samstag, 2. April, 9 bis 13 Uhr, zu „Hennef schwingt den Besen“ auf, im Anschluss gibt es einen Imbiss am Bauhof, Löhestraße, beziehungsweise am Feuerwehrhaus Uckerath, Am Markt. Anmeldung bis zum 23. März bei der Arbeitsgruppe Stadtreinigung des Bauhofs, Ansprechpartnerinnen sind Bettina Blum, 02242/888-847, und Natalie Magalhaes, 02242/888- 842. (kh)