Niederkassel – Dank seiner Smart-Home-Überwachungsanlage hat der Eigentümer eines Einfamilienhauses in Niederkassel drei mutmaßliche Einbrecher in die Flucht schlagen können. Wie die Polizei berichtet, erhielt der Eigentümer des Hauses an der Kölner Straße, als er gegen 21.20 Uhr am Dienstagabend unterwegs war via Smartphone die Nachricht, dass ein Bewegungsmelder im Garten ausgelöst hatte.



Er schaltete daraufhin eine Kamera dazu und erkannte drei verdächtige Personen, die versuchten, einen Rollladen an der Terrassentür hochzuschieben. Der Hausbewohner löste das Alarmsignal an seinem Haus aus. Das aufgeschreckte Einbrecher-Trio flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann alarmierte anschließend die Polizei, sagte einem Nachbarn Bescheid und begab sich nach Hause.

Die Polizei traf die 20 bis 25 Jahre alten, überwiegend dunkel gekleideten Unbekannten nicht mehr an. Sie hatten aber vermutlich eine vor kurzem gerauchte Zigarette zurückgelassen, die als Spurenträger sichergestellt wurde. Ein Zeuge berichtete, dass zur Tatzeit ein verdächtiger dunkler PKW, ähnlich einem Peugeot 308, von der Sanddornstraße in Richtung Gladiolenweg gefahren war.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Täter zunächst an der Haustür geklingelt hatten, um sicherzugehen, dass niemand zu Hause ist. Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (ps)