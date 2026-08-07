In Troisdorf sind am Donnerstagnachmittag etwa 5000 Quadratmeter Unterholz in Brand geraten. Der Brand war gegen 15 Uhr ausgebrochen. Wie Feuerwehrsprecher Peter Kern vor Ort berichtete, brannte die Vegetation im Dreieck zwischen Eisenweg, Altenrather Straße und Rambusch oberhalb von Lohmar. Es wurden insgesamt zwölf D-Rohre, also kleinere Löschschläuche, eingesetzt, so Peter Kern.

100 Feuerwehrkräfte bei Brand im Einsatz

Das Feuer war gegen 19 Uhr unter Kontrolle, die Löscharbeiten zogen sich jedoch noch über mehrere Stunden hin. Dafür wurden unter anderem auch sogenannte Kreisregner eingesetzt, die breitflächig löschen können. Gegen 22 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht, eine Drohne kontrollierte auf letzte Glutnester.

Vor Ort waren Feuerwehreinheiten aus Troisdorf, Hennef, Lohmar und Sankt Augustin, Eitorf und Rösrath. Insgesamt waren 100 Feuerwehrkräfte sowie Polizei, Hilfsorganisationen und Rettungsdienst im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde während des Einsatzes leicht verletzt.

Altenrather Straße während Löscharbeiten gesperrt

Während der Löscharbeiten war die Altenrather Straße zwischen dem Eisenweg und dem großen Kreisel in Altenrath komplett gesperrt. Verkehrsteilnehmende mussten den Umweg über Eisenweg und Rambusch nehmen. Am Freitagmorgen entdeckten Einsatzkräfte bei einer Kontrollfahrt noch einmal eine leichte Rauchentwicklung und löschten erneut.

Bei der in Brand geratenen Fläche handelt es sich um eine sogenannte Kalamitätsfläche, die unter anderem durch Trockenheit, Dürre oder Sturm großflächig zerstört wurde und deshalb für Brände besonders anfällig ist. (que/at)