Troisdorf – Eine böse Überraschung erlebte eine 59 Jahre alte Frau aus Troisdorf, als sie am Donnerstag gegen 7.15 Uhr ihre Einzelgarage in einer Anlage an der Mendener Straße öffnete. Das Tor war nicht mehr abgeschlossen und sie sah einen einen Unbekannten, der die Batterie ihres Motorrollers in der Hand hielt.



Der 30 bis 40 Jahre alte und schlanke Mann sprang auf und wollte mit seiner Beute an der 59-Jährigen vorbei. Die griff nach der Kapuze seiner dunkelgrauen Steppjacke und hielt ihn fest. Doch der Täter schlug um sich und traf ihren Rippenbogen.



Sie ließ los, der Fremde flüchtete mit einem Fahrrad und der Batterie im Wert von rund 80 Euro. Das Opfer verspürte Schmerzen, war aber nicht verletzt. Der Verdächtige trug eine dunkelgraue Arbeitshose mit mehreren aufgesetzten Taschen und einen Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241/541-3221. (rvg)