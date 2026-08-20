Eine Familie ist bei einem Unfall auf der Autobahn 33 im Kreis Paderborn schwer verletzt worden. Der Pkw sei in der Nacht auf Donnerstag aus bisher unklaren Gründen bei Borchen von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen, teilte die Polizei mit.

Der 48-jährige Fahrer und seine 49-jährige Beifahrerin waren laut der Einsatzkräfte in dem Auto eingeklemmt. Die Söhne im Alter von 10 und 14 Jahren konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Sie erlitten bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der aktuelle Zustand der Insassen sei derzeit noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei ermittelt zu der Ursache des Unfalls. Sie bittet um Hinweise.

Die A33 war bis 8.00 Uhr nicht befahrbar. Danach wurde laut Polizei zunächst der linke Fahrstreifen freigegeben. (dpa/red)