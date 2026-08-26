Nur eine knappe Dreiviertelstunde von Köln entfernt, wo die Rheinische Bucht in die Nordeifel übergeht, verwandelt sich das Gelände rund um das Tierheim Düren am Samstag, den 3. Oktober 2026, wieder in einen Treffpunkt für Natur- und Tierfreunde.

Unter dem Motto „aktiv, gesellig und draußen“ veranstaltet der Tierschutzverein für den Kreis Düren e.V. mit Unterstützung der Sparkasse Düren den mittlerweile 7. Hundewandertag im Kreisgebiet.

Tierheim Düren lädt zum Hundewandertag

In diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein überarbeitetes Konzept mit zwei verschiedenen Startzeiten um 10.00 Uhr sowie um 13.00 Uhr. Die geführten Touren bieten Strecken von kurz bis lang, sodass für jedes Fitnesslevel die passende Distanz dabei ist.

Eine Neuerung richtet sich speziell an den Nachwuchs und die älteren Vierbeiner: Auf einer gemütlichen Welpen- und Seniorenrunde können junge Hunde ihre Gelenke schonen, während betagte Begleiter die Natur ganz ohne Eile in ihrem eigenen Tempo erkunden dürfen.

Schonprogramm für Welpen und Senioren

Auch abseits der Wanderwege lohnt sich das Verweilen auf dem Tierheimgelände. Verschiedene Gaststände laden zum Stöbern rund um Hundezubehör und tierische Themen ein. Für das leibliche Wohl von Mensch und Tier ist ebenfalls gesorgt.

Aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen ist das Mitführen der Hunde an einer Führleine verpflichtend. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Hund. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und kann ab sofort online unter www.hundewandertag-dueren.de oder direkt vor Ort im Tierheim Düren vorgenommen werden.

Tipp der Redaktion: Für eine gelungene Hundewanderung gehören eine passende Führleine samt sicherem Brustgeschirr sowie ausreichend frisches Wasser mit faltbarem Napf ins Gepäck. Hochwertige Leckerlis zur Motivation und genügend Kotbeutel sind auf Gruppenwanderungen unerlässlich.

Ein kleines Erste-Hilfe-Set für Pfotenverletzungen sorgt für zusätzliche Sicherheit unterwegs. Ein altes Handtuch im Gepäck hilft, schlammige Pfoten nach der Tour schnell trocken zu bekommen. Je nach Wetterlage und individuellem Bedarf schützt ein Mantel empfindliche Hunde, Welpen oder Senioren.