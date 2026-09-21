Zwei Polizeiwagen im Einsatz sind in Mönchengladbach auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Eine Polizistin und ein Polizist wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen seien mit Blaulicht unterwegs gewesen, als der Unfall auf einer Kreuzung im Stadtteil Rheydt passierte.

Demnach waren einmal zwei und einmal drei Insassen in den beiden Einsatzwagen. Zeitgleich seien die beiden Wagen auf die Kreuzung gefahren und mittig miteinander zusammengestoßen, hieß es. Die Polizeiautos waren der Mitteilung zufolge nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr umgeleitet werden. (dpa/red)