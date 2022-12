Autos fahren über die Autobahn A4 in Höhe der Anschlussstelle Klettenberg.

Die Straßen in Nordrhein-Westfalen sind am Freitagmorgen vergleichsweise leer. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) vermeldet weniger als 20 Kilometer Stau in NRW.

Staufrei bleibt es auf den Straßen rund um Köln dennoch nicht. Auf der A59 Köln Richtung Bonn zwischen dem Dreieck Heumar und Köln-Rath kommt es zu einem kleinen Stau.

Außerdem ist die Innere Kanalstraße nach einem Lkw-Unfall teilweise gesperrt. (red)